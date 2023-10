Seguro viagem Bariloche – Como escolher, descontos e dicas

Quem contrata um bom seguro viagem Bariloche tem mais segurança para aproveitar as melhores atrações da cidade argentina sem preocupações. Caso algum imprevisto ocorra durante uma aula de esqui ou uma trilha pela natureza, por exemplo, basta acionar o serviço para ter assistência.

Além de serem essenciais para emergências médicas e odontológicas, os planos cobrem outros problemas que podem causar estresse durante a viagem, como extravio de bagagens e cancelamentos inesperados.

Neste post, vou mostrar como escolher um bom seguro viagem para Bariloche. A ideia é que você identifique quando o serviço deve ser acionado e aprenda a economizar na contratação da cobertura.

É importante ressaltar que o investimento em seguro é um dos mais baratos de uma viagem, sobretudo quando ela é internacional. Comparado a passagens aéreas, hotéis, aluguel de carro e até mesmo passeios, o serviço é um dos que menos incidem proporcionalmente no orçamento e é extremamente útil. O mesmo vale, por exemplo, para os chips de internet, também imprescindíveis por questão de conforto e segurança.

E o melhor de tudo é que existem alguns comparadores online no Brasil que vasculham diversas seguradoras ao mesmo tempo e listam as que oferecem as melhores ofertas e condições. Bons exemplos não faltam, como Seguros Promo e Vai de Promo. Abaixo, vou mostrar como fazer as pesquisas e adquirir sua apólice, inclusive com descontos.

Seguro viagem Bariloche

DepositPhotos Seguro viagem Bariloche é essencial para curtir os passeios sem preocupações

Bariloche é conhecida por abrigar alguns dos cenários naturais mais bonitos da América do Sul. Muitos deles podem ser vistos ao longo do Circuito Chico, caminho de 65 km que contorna as margens do Lago Nahuel Huapi e passa por vários mirantes.

No inverno, período de alta temporada, a neve é o grande destaque. O visual do destino fica ainda mais encantador e a galera aproveita para se aventurar em aulas de esqui e snowboard em estações como o Cerro Catedral.

Durante o outono, a primavera e verão, é possível encontrar opções de voos com tarifas mais atrativas. Uma boa dia é ir a Bariloche em setembro, quando a cidade fica um pouco mais vazia, mas ainda conta com neve.

A contratação de um seguro viagem Bariloche é indispensável para aproveitar as estações de esqui, as trilhas e os passeios em meio à natureza sem preocupações.

Abaixo, confira alguns tópicos importantes relacionados à cobertura:

Seguro viagem Bariloche é obrigatório?

Como funciona o seguro viagem na Argentina?

Quando acionar o seguro viagem

Qual é o melhor seguro viagem Bariloche?

Como escolher o valor da cobertura do seguro viagem?

Quanto custa um seguro viagem para Bariloche

Desconto no seguro viagem Bariloche

Perigos de viajar aos sem seguro viagem

Planeje-se – Passagens aéreas em oferta para Bariloche.

Seguro viagem Bariloche é obrigatório?

O seguro viagem Argentina não é obrigatório. O país até exigiu a contratação do serviço durante o ápice da pandemia de covid-19, mas voltou atrás em setembro de 2022 graças à vacinação em massa contra o vírus.

Mesmo não sendo obrigatório, o seguro viagem Bariloche é extremamente recomendado. Com o serviço, machucados simples, como pancadas ou torções durante uma aula de esqui, podem ser resolvidos sem burocracias, gastos inesperados e dores de cabeça.

Proporcionalmente, como expliquei acima, o gasto com a contratação do seguro é muito baixo quando comparado à viagem como um todo. Funciona como um investimento que pode te livrar de vários problemas.

Como funciona o seguro viagem na Argentina?

Ao contratar um seguro viagem para a Argentina, o viajante recebe uma apólice. Esse documento contém todos os detalhes do plano, além de contatos que devem ser usados caso algum imprevisto aconteça.

Os meios de contato com as seguradoras ficam disponíveis 24 horas por dia. É a partir deles que as pessoas podem relatar problemas e descobrir para onde devem se dirigir se precisarem de atendimento médico ou odontológico.

Quando acionar o seguro viagem

O seguro viagem pode ser acionado sempre que a pessoa tiver um problema ou imprevisto com cobertura garantida pela apólice. É sempre importante checar cada detalhe caso a caso, mas praticamente todos os planos cobrem:

Despesas médicas e hospitalares

Despesas odontológicas

Regresso sanitário

Traslado de corpo

Morte em viagem

Invalidez por acidente

Boa parte das opções disponíveis no mercado também oferece as seguintes coberturas extras:

Assistência farmacêutica

Extravio, furto, roubo ou dano de bagagem

Cancelamento de viagem

Regresso antecipado

Funeral

Antes de escolher o seu seguro viagem Bariloche, confira o que está sendo oferecido. Uma vez na apólice, o serviço pode ser acionado a qualquer momento.

É importante ressaltar que nem todos os tipos de acidentes são cobertos pelos planos básicos. Quem vai a Bariloche, por exemplo, precisa verificar se o serviço cobre acidentes relacionados a atividades radicais, como esqui e snowboard.

Qual é o melhor seguro viagem Bariloche?

Existem várias empresas confiáveis que oferecem bons planos de seguro viagem. Eu utilizo e recomendo a Vai de Promo e a Seguros Promo. Ambas têm um comparador online que vasculha as opções das principais companhias do mercado em busca dos melhores preços.

O grande diferencial é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Mesmo porque a curadoria garante que apenas seguradoras de confiança apareçam na pesquisa.

E ainda tem atendimento pessoal em português, caso tenha alguma dúvida na hora de fechar ou mesmo acionar o seguro. Só isso já os torna muito mais indicados, por exemplo, do que os seguros oferecidos por cartões de crédito.

Não à toa, a Seguros Promo é a melhor empresa de contratação de seguro de viagem no Brasil ranqueada no Reclame Aqui. Eu sempre pesquiso essa informação antes de fechar qualquer negócio online.

Aqui, uma vantagem especial. Na Seguros Promo, depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Como escolher o valor da cobertura do seguro viagem?

Ao contratar um seguro viagem, vale a pena ficar atento aos valores das coberturas. As mais importantes são as relacionadas a despesas médicas e hospitalares.

Quanto mais cara a moeda e o sistema de saúde do destino, maior deve ser a cobertura. Para a Argentina, recomendo optar por cobertura médica e hospitalar de pelo menos US$ 30 mil.

Quanto custa um seguro viagem para Bariloche

Com mencionei acima, o seguro viagem não costuma ser um investimento caro. O preço final, contudo, sempre vai depender de cada empresa, do tempo de duração da viagem e dos serviços cobertos pela apólice.

Nos sites da Seguros Promo e da Vai de Promo é possível achar opções completas de seguro viagem Argentina por cerca de R$ 20 por dia (para roteiros a partir de sete dias).

Desconto no seguro viagem Bariloche

Economias sempre são bem-vindas, principalmente durante viagens internacionais. A boa notícia é que dá para deixar o seguro viagem ainda mais barato.

Na hora de fechar seu pacote com a Seguros Promo, insira o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” para ganhar 15% de desconto.

Perigos de viajar sem seguro viagem

É importante planejar viagens com antecedência para evitar imprevistos, mas ter em mente que eles existem e podem acontecer com você a qualquer momento também é fundamental.

Quem vai a Bariloche não está isento de enfrentar problemas de saúde. O cansaço da viagem impacta a imunidade de muitos turistas, que podem apresentar problemas como dores de garganta, resfriados e até enxaquecas.

Quadros mais sérios, como acidentes de trânsito e emergências médicas, também podem ocorrer, bem como fraturas, torções e inúmeros outros problemas que necessitam de assistência imediata.

Isso sem contar situações mais típicas, como cancelamentos de voo ou extravio de bagagens.

Tudo isso pode ser resolvido tranquilamente com o seguro viagem. Sem uma cobertura, a chance de estresse ou prejuízo aumenta exponencialmente.

Onde ficar em Bariloche

A maioria dos brasileiros que vai a Bariloche se hospeda no centro da cidade. Afinal, ali há lojas, restaurantes e vida noturna. Alguns dos melhores hotéis de Bariloche dão vida para o Lago Nahuel Huapi.

Entre as opções mais centrais que eu recomendo destacam-se:

Para quem vai esquiar, vale a pena ficar na base do Cerro Catedral. Ali, há até opções de hospedagem com acesso direto às pistas de esqui. Os destaques da área são:

Outro destino bom para ficar em Bariloche é a área de Llao Llao, onde há muitos hotéis de luxo, alguns deles com vista panorâmica. As dicas na região são:

O que você precisa saber antes de ir a Bariloche

Quando planejo minhas viagens para a Argentina, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

—

LEIA TAMBÉM: