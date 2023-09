Portillo estende temporada de inverno até 1º de outubro

Nos últimos dias, Portillo, no Chile, foi presenteada com tempestades que acumularam mais de seis metros de neve. As condições climáticas estão tão boas que a estação de esqui decidiu estender a temporada de inverno 2023 até 1º de outubro.

Temporada de inverno em Portillo

Os viajantes que reservarem pacotes Mini Week ou Ski Week no final da temporada (entre 23 de setembro e 1º de outubro) contam com 20% de desconto. Além disso, é possível utilizar o Kids Ski Free, que oferece cortesia de refeições e meios de elevação para uma criança de 4 e 11 anos de idade hospedada no mesmo apartamento dos pais.

Portillo também preparou ofertas especiais para celebrar os Feriados Nacionais do Chile. Assim, reservas Mini Week ou Ski Week entre 9 e 23 de setembro são oferecidas com 15% de desconto e têm o benefício Kids Ski Free.

Independentemente do período escolhido para viajar, uma coisa é certa: a temporada de inverno 2023 tem tudo para ser uma das mais inesquecíveis da história. Além das belas paisagens branquinhas e das pistas cheias de neve, Portillo conquista os viajantes com atrações de après ski que variam desde piscina aquecida e jacuzzi até experiências gastronômicas e discoteca.

Quem não conseguir viajar este ano, no entanto, já pode se planejar para 2024. A previsão é de que a próxima temporada comece em 22 de junho e se estenda até 27 de setembro.

LEIA TAMBÉM: