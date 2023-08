Passagens aéreas baratas – 5 dicas para fugir de roubadas

Antes de comprar passagem aérea barata, pesquise se o vendedor é bem avaliado na internet e em plataformas como o Reclame Aqui.

Alguns metabuscadores, como a Vai de Promo, vão muito bem nesse sentido. A plataforma pertence ao mesmo grupo da Seguros Promo, que acabou de ficar em primeira entre as as melhores empresas de seguro no Reclame Aqui. Além disso, ocupa a 14ª posição entre todas as marcas como melhor qualificação no Brasil.

5. Pesquise e utilize ferramentas úteis

Pesquisar muito e comparar preços é uma das chaves para fechar bons negócios. Caso seja possível, o ideal é começar a analisar os valores de passagens aéreas com seis meses de antecedência.

Voos em horários distintos podem apresentar diferenças de preços. Além disso, rotas com conexões costumam ser boas opções para quem procura alternativas mais baratas. Só não recomendo as que pingam em muitos lugares, pois tempo também é dinheiro ao viajar e, muitas vezes, não vale o estresse e o risco de perder horários ou encarar cancelamentos.

Também vale a pena ficar atento às promoções e seguir dicas de especialistas para conseguir tarifas mais baixas. Bilhetes adquiridos durante a madrugada, por exemplo, podem ter até 40% de desconto.

Os preços mais baixos não estão relacionados aos horários, mas sim à concorrência. Como há menos pessoas online e os sistemas das companhias aéreas são controlados por robôs de acordo com a procura, as chances de localizar voos baratos ou promocionais aumentam.

A Vai de Promo, por exemplo, lançou a função que monitora voos de madrugada enquanto as pessoas dormem. Trata-se da Promos da Madrugada, que funciona das 23h às 6h, enviando as melhores opções de ofertas e passagens aéreas baratas para o e-mail dos usuários cadastrados.