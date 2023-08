O que fazer em Lima, no Peru – 10 atrações imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Conhecida por suas riquíssimas heranças culturais e gastronômicas, a capital peruana é lar de atrações incríveis. Como há muito o que fazer em Lima, montar um roteiro de viagem pode ser desafiador.

A dica é identificar os passeios que mais combinam com o seu perfil. Os fãs de experiências gastronômicas, por exemplo, não podem deixar de visitar alguns dos restaurantes mais conceituados da América Latina.

Os pontos turísticos de Lima incluem ainda vários lugares históricos que remetem à cultura local. Abaixo, confira os principais e veja dicas importantes que vão te ajudar a organizar a viagem da melhor forma possível.

O que fazer em Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

As opções de passeios em Lima variam desde os badalados bares e baladas do bairro Barranco até as surpreendentes ruínas de Huaca Pucllana. Além disso, a cada refeição, os viajantes podem aproveitar para explorar novos sabores da famosa culinária peruana.

O fato é que há muito o que fazer em Lima. Por isso, reuni as principais atrações para você montar um roteiro inesquecível. Elas estão relacionadas aqui:

Onde fica Lima

Lima fica na costa central do Peru. A capital do país é banhada pelo Oceano Pacífico e conhecida por agradáveis temperaturas amenas.

A história da cidade é refletida em suas ruas, que mesclam elementos das civilizações pré-incas e da colonização espanhola.

12 atrações em Lima

Confira os detalhes das principais atrações de Lima.

1. Miraflores

Quem viaja a Lima precisa tirar um tempinho para caminhar pelo charmoso bairro de Miraflores, um dos mais conhecidos da cidade. Arborizada, a região concentra parques, bares, cafés e restaurantes.

O local é um ótimo destino para curtir um fim de tarde especial em Lima. Principalmente porque os cenários litorâneos ficam ainda mais bonitos na hora do pôr do sol.

2. Huaca Pucllana

DepositPhotos Huaca Pucllana

Localizado em Miraflores, o sítio arqueológico de Huaca Pucllana abriga ruínas construídas no século 5. Elas remetem às construções arquitetônicas dos antigos povos andinos.

A dica é aproveitar a visita para fazer um tour e conhecer a história do local. Além disso, vale a pena ir ao museu Huaca Pucllana, que reúne vários artefatos encontrados por lá.

Endereço: s/n, Ca. Gral. Borgoño cuadra 8

s/n, Ca. Gral. Borgoño cuadra 8 Horário de funcionamento: Diariamente, das 9h às 16h15, exceto às terças e quintas-feiras.

3. Parque Del Amor

DepositPhotos Parque Del Amor

Outra atração de Miraflores é o famoso Parque Del Amor. O local é muito agradável e oferece belíssimas vistas para o Oceano Pacífico.

Quando estiver por lá, não deixe de ver a escultura El Beso (O Beijo), de Victor Delfín.

Endereço: Av, Mal. Cisneros

4. San Isidro

DepositPhotos San Isidro

Com avenidas enormes e um toque de sofisticação, o bairro de San Isidro é outro ponto encantador de Lima que merece entrar para o roteiro. Apesar de ser um centro financeiro, a região é bem tranquila e repleta de natureza.

Vale a pena passear sem rumo certo pelas ruas e curtir atrações como o Parque El Olivar, onde é possível encontrar oliveiras centenárias. Além disso, há ótimas opções de museus e restaurantes.

5. Barranco

Barranco é o bairro mais boêmio de Lima. É ali que moradores locais e viajantes do mundo inteiro se reúnem para curtir o burburinho dos bares, baladas e clubes de música.

Com uma personalidade vibrante, a região conta ainda com cafés descolados, galerias de arte e ótimos restaurantes.

6. Plaza de Armas

DepositPhotos Plaza de Armas

O Centro Histórico de Lima conta com várias atrações legais. Entre elas, destaca-se a Plaza de Armas, que é onde a cidade nasceu.

Cercada por locais icônicos, como o Palácio do Governo e a belíssima Catedral da capital peruana, a praça foi criada no século 16 e já serviu de mercado e arena para touradas.

7. Palácio Arcebispal

DepositPhotos Palácio Arcebispal

Outro local imperdível do Centro Histórico, que é reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, é o Palácio Arcebispal. Trata-se de um prédio que funciona como sede administrativa da Diocese da capital peruana.

A dica é fazer um passeio guiado para conhecer o interior da construção. Ali, é possível percorrer um museu que conta a história da atração e da cidade.

Endereço: Jirón Carabaya, Lima 15001

Jirón Carabaya, Lima 15001 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h às 13h e das 14h às 17h. Domingo, das 9h ao meio-dia e das 13h às 17h.

8. Convento de Santo Domingo

DepositPhotos Convento de Santo Domingo

A arquitetura colonial do Convento de Santo Domingo chama atenção de quem passa pelo Centro Histórico de Lima. Vale a pena fazer uma visita guiada para conhecer mais sobre o local.

O prédio abriga decorações belíssimas, como azulejos sevilhanos. Além disso, há pinturas variadas e uma biblioteca com mais de 25 mil livros.

Endereço: Jirón Camaná 170

Jirón Camaná 170 Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 13 e das 14h às 17h30.

9. Parque de la Reserva

DepositPhotos Parque de la Reserva

Inaugurado em 1929, o Parque de la Reserva é outro local que precisa estar no roteiro por Lima. É ali que os viajantes encontram o Circuito Mágico de Água.

Com várias fontes luminosas, o local consegue encantar crianças e adultos. Além disso, é uma ótima área para tirar fotos.

Endereço: Jirón Madre de Dios S/N

10. Estádio Nacional do Peru

DepositPhotos Estádio Nacional do Peru

O Estádio Nacional do Peru atrai fãs de esportes de diversas partes do mundo. Construída em 1952, a arena já recebeu jogos de seleções e shows de grandes nomes da música.

Atualmente, o local é palco de vários eventos esportivos, que vão desde de futebol até campeonatos de rúgbi. Dependendo da época do ano, os fãs podem até comprar ingressos para assistir a uma partida ao vivo.

Endereço: C. José Díaz s/n

Como chegar a Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

Há vários voos do Brasil a Lima, incluindo rotas diretas ou com escalas. Dá até para conseguir preços mais atrativos com companhias low cost, como a SKY Airline.

Minha dica é sempre pesquisar passagens aéreas na Skyscanner, que reúne passagens de diversas empresas aéreas em uma única plataforma.

Outra possibilidade (bem menos confortável) é encarar a maior rota de ônibus do mundo, que interliga Rio de Janeiro (RJ) a Lima. São mais de seis mil quilômetros de estrada, percorridos ao longo de cinco dias.

Transporte em Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

É possível explorar vários pontos turísticos de Lima caminhando. Além disso, a cidade conta com um bom sistema de transporte público, com estações próximas às atrações turísticas.

Táxis e carros de aplicativos como Uber e Cabify também ficam à disposição dos viajantes. Outra opção é alugar uma bicicleta e conhecer o destino pedalando.

Caso queira mais praticidade e agilidade para percorrer os trajetos, vale a pena alugar um carro. A melhor dica para economizar é comparar preços em plataformas como a Mobility, que réune as principais locadoras do mundo.

Quando ir a Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

Lima tem um clima agradável o ano todo. Caso prefira dias ensolarados e mais quentes, programa sua viagem entre dezembro e março.

De abril a agosto, os dias costumam ser um pouco mais nublados, mas sem chuvas, principalmente a partir de maio.

Seguro viagem Peru

DepositPhotos Lima, no Peru

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Peru

DepositPhotos Lima, no Peru

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços aqui e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 2 dias em Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

Dois dias são suficientes para montar um bom roteiro em Lima. Abaixo, veja sugestões de passeios e atrações que não podem ficar fora da sua programação pela capital peruana.

1º dia – Miraflores, San Isidro e gastronomia

Os bairros mais simpáticos deLima são Miraflores e San Isidro. Caminhe tranquilamente por eles, aproveitando as muitas praças e shoppings.

Vá às ruínas de Huaca Pucllana, onde é possível conhecer um pouco mais da história peruana.

Não deixe de ir até ao Parque Del Amor, num platô diante do Pacífico. Caminhe por lá e fotografe a escultura El Beso (O Beijo), de Victor Delfín.

Reserve um bom tempo para aproveitar a deliciosa culinária peruana, com destaque para os ceviches. Um dos restaurantes mais famosos do mundo, o Astrid y Gastón, fica em Miraflores.

Passe a noite em Barranco, bairro repleto de bares e baladas descoladas.

2º dia – Centro Histórico e Circuito Mágico de Água

No Centro Histórico de Lima você encontra joias como a Plaza de Armas, o Palácio do Governo, a Prefeitura, a Catedral, o Palácio Arcebispal e o Convento de Santo Domingo.

Já no fim da tarde, visite o Parque de la Reserva e curta por lá o Circuito Mágico de Água, tomada por belíssimas fontes luminosas. É nesta região também que fica o belíssimo Estádio Nacional do Peru.

Escolha um bom restaurante para jantar e volte de Lima com água na boca.

Onde comer em Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

Lima é uma cidade extremamente gastronômica e abriga inúmeros restaurantes comandados por chefs conceituados. Abaixo, conheça três estabelecimentos que preparam receitas incríveis:

Astrid y Gáston

O Astrid y Gáston, restaurante do chef Gastón Acurio, é um dos mais famosos de Lima. Ali, é possível degustar pratos de alta gastronomia, que variam conforme a disponibilidade de ingredientes sazonais.

Central

O Central, no bairro de Miraflores, é uma boa pedida para quem quer provar o melhor da gastronomia local. A casa prepara várias receitas com ingredientes típicos da cozinha peruana.

La Mar

Os fãs de peixes e frutos do mar precisam reservar uma mesa no La Mar. Renomado, o restaurante é conhecido pelos ceviches e aparece em várias listas de melhores empreendimentos do país e da América Latina.

Onde ficar em Lima

DepositPhotos Lima, no Peru

Os melhores lugares para se hospedar em Lima são Miraflores, Barranco e Centro Histórico. Neles, você estará próximo das atrações turísticas e evitará grandes deslocamentos. Assim, ganha tempo e acaba economizando.

Para quem deseja fugir do burburinho, vale a pena também considerar regiões como San Isidro.

Nossas dicas de hospedagem em Lima são:

Luxo

Custo-benefício

Econômicos

