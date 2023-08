5 observatórios em Nova York para incluir no roteiro

Paulo Basso Jr.

Visitar observatórios em Nova York faz parte da experiência de muitos brasileiros que viajam para a Big Apple. Afinal, é incrível ver a cidade do alto, com todos os arranha-céus de Manhattan e as pontes que cortam os rios Hudson e East. Isso sem contar atrações como a Estátua da Liberdade e o Central Park.

Hoje, há cinco grandes observatórios que disputam a atenção dos viajantes em Nova York. São eles:

Neste artigo, vou dar detalhes de cada um deles.

Observatórios em Nova York

Paulo Basso Jr. Vista do Summit One Vanderbilt

Como é preciso pagar para ir a todos esses observatórios, a primeira pergunta que todo mundo faz é: qual é o melhor?

A resposta varia bastante de acordo com os gostos pessoais, mas o local que está mais na moda é, sem dúvida, o Summit One Vanderbilt. Isso porque, mais do que proporcionar belas vistas, a atração é uma experiência completa, que rende lindas fotos em meio a jogos de espelhos e luzes.

Entre os observatórios mais novos, destaca-se também o The Edge. Embora seja mais simples que o Summit, ele tem a vantagem de apresentar conceitos sustentáveis e contar com uma ampla sacada aberta, a única de onde se tem uma vista panorâmica sem grande interferência de vidros.

O One World Observatory, por sua vez, desponta no prédio mais alto dos Estados Unidos, o One World, próximo ao local de onde ficavam as Torres Gêmeas. Seu grande trunfo em relação aos vizinhos é ficar no Financial District, no sul da ilha, proporcionando vistas especiais, por exemplo, da Estátua da Liberdade.

O Top of the Rock e o Empire State Building, por sua vez, são mais antigos. O primeiro oferece uma vista bonita para o Central Park e para o próprio Empire State. Este último, por sua vez, tem um museu divertido, que retrata os diversos filmes que o usaram como cenário, como King Kong. O observatório em sim, porém, está com um conceito ultrapassado.

Veja aqui detalhes dos cinco principais observatórios em Nova York que podem ser visitados durante uma viagem para a cidade e escolha os seus preferidos. Só não deixe de ir a ao menos um deles, pois vale muito a pena.

1. Summit One Vanderbilt

Paulo Basso Jr. Summit One Vanderbilt

O Summit One Vanderbilt é a atração do momento em Nova York. Inaugurado em 2021, o observatório fica no prédio homônimo, um arranha-céu de 57 andares no centro de Manhattan.

Quem vai até ele encontra belas vistas panorâmicas da cidade, incluindo de pontos turísticos como o Empire State, o Chrysler Building e o Central Park. Mas o que mais chama atenção por lá é o design.

São três andares com ambientes impressionantes criados pelo artista Kenzo Digital. Neles, espelhos, vidros e luzes se mesclam para criar ilusões de ótica. A atmosfera altamente instagramável faz do Summit One Vanderbilt o observatório mais fotografado de Nova York.

Vá com tempo, pois as filas são grandes. O acesso se dá diretamente pela Grand Central Terminal Station. Para subir, você terá de calçar um protetor sobre o tênis ou sapato (saltos não são permitidos) e tirar uma foto em uma máquina (ela será usada em uma experiência um tanto quanto sem graça em que seu rosto aparece meio a nuvens, em uma das salas do observatório).

Leve óculos escuros, você vai precisar. Ou pegue os que eles emprestam lá mesmo, com armação de plástico branco.

Uma vez lá em cima, aproveite sem pressa cada um dos andares, passando pela sala onde dá para brincar com bolas prateadas, pelos cubos com chão transparente e também pelo terraço a céu aberto.

O que curtir por lá

Admirar as vistas panorâmicas da cidade

Explorar as instalações interativas

Tomar um café ou um lanche no bar

Fazer uma sessão de fotos, inclusive em um cubo com chão e paredes de vidro

Assistir ao pôr do sol e aos jogos de luzes durante a noite

Endereço

45 E 53rd St, New York, NY 10022

Quanto custa

Os ingressos custam a partir de US$ 45,73 e podem ser reservados aqui.

2. The Edge

Paulo Basso Jr. The Edge

O The Edge, inaugurado em 2020, é mais um entre os observatórios de Nova York que oferece vistas deslumbrantes da cidade. Ele fica localizado no 100º andar do 30 Hudson Yards, um arranha-céu de 54 andares.

Na prática, isso faz do The Edge o observatório mais alto a céu aberto do Hemisfério Ocidental. Seu destaque é uma plataforma de observação que se projeta para fora do edifício, na qual há um pedaço com chão de vidro e uma espécie de arquibancada, da qual dá para ver a paisagem do sul de Manhattan com menos interferência de vidros.

Não há grandes experiências interativas, mas antes de subir dá para observar diversos conceitos sustentáveis usados na edificação. Bar, loja e ambientes floridos (de gosto duvidoso) para fazer fotos completam a experiência.

Fora isso, aproveite para passear e fazer compras no shopping Hudson Yards, do qual você tem acesso à torre. Não deixe de ir ao mercado Little Spain, de especialidade espanhola, perfeito para almoçar ou jantar.

O que curtir por lá

Admirar as vistas panorâmicas da cidade

Andar nas plataformas de observação

Fazer fotos com menos interferência de vidros

Observar de perto locais como a Little Island e o Pier 57

Contemplar o pôr do sol

Endereço

30 Hudson Yards, New York

Quanto custa

Os ingressos custam a partir de US$ 36. Caso queira pular filas e ir a qualquer hora do dia, há tíquetes por US$ 78, que podem ser reservados aqui.

3. One World Observatory

Paulo Basso Jr. One World Observatory

Se o The Edge gaba-se de ser o observatório a céu aberto mais alto de Nova York, o One World Observatory é, para valer, o mais alto de todos na cidade, independentemente do estilo. Ele fica localizado no 102º andar do One World Trade Center, o prédio mais alto dos EUA.

O observatório, que foi inaugurado em 2014, oferece vistas panorâmicas da cidade, incluindo de locais como Ground Zero, Empire State Building e Estátua da Liberdade. Como fica no Financial District, acaba apresentando uma perspectiva diferente dos vizinhos, todos eles situados em Midtown. Dá para ver bem o Brooklyn, por exemplo, incluindo a icônica ponte.

Fechado e cercado por vidros, o One World Observatory não tem experiências interativas, embora as projeções no elevador e o vídeo mostrado na sala anterior à entrada no observatório sejam muito bem-feitos.

Atualmente, não há muita fila por lá, então dá para ir tranquilo. A visita pode ser feita em conjunto com o Memorial 9/11, que retrata o terrível atentado de 11 de setembro de 2001, no qual as Torres Gêmeas, que ocupavam a área, foram derrubadas por aviões sequestrados por extremistas.

Aproveite também para passear pela estação Oculus, que abriga um shopping e tem um design todo especial.

O que curtir por lá

Admirar as vistas panorâmicas do sul de Manhattan e do Brooklyn

Fazer fotos de ângulos diferentes da cidade, inclusive da Estátua da Liberdade

Observar o pôr do sol e também as luzes noturnas da Big Apple

Endereço

285 Fulton St, New York

Quanto custa

Os ingressos custam a partir de US$ 43,55 e podem ser reservados aqui.

4. Top of the Rock

Paulo Basso Jr. Top of the Rock

O Top of the Rock é um observatório localizado no 30 Rockefeller Plaza, um arranha-céu de 70 andares. O local oferece vistas panorâmicas belíssimas da cidade, incluindo do Empire State Building e do Central Park.

Apesar de ser antigo (foi inaugurado em 1933), eu acho o local muito simpático. Há uma área externa da qual se pode observar o pôr do sol, num momento muito especial

O Top of the Rock também conta com um bar e um restaurante, ambos com belas vistas.

O que curtir por lá

Admirar as vistas panorâmicas da cidade

Visitar o bar e o restaurante

Tirar uma foto clássica do Empire State

Assistir ao pôr do sol da sacada

Endereço

30 Rockefeller Plaza, New York

Quanto custa

Os ingressos custam a partir de US$ 43,55 e podem ser reservados aqui. O Top of the Rock também faz parte do pacote New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York. Confira aqui.

5. Empire State Building

Paulo Basso Jr. Empire State Building

O Empire State Building é um dos edifícios mais icônicos de Nova York e, também, um dos observatórios mais populares. Inaugurado em 1931, fica no 86º andar do edifício e oferece vistas panorâmicas da cidade, inclusive de um terraço aberto, mas com interferência de grades.

Melhor do que o observatório é curtir o museu do edifício, com dados sobre sua construção e uma divertida área que aborda os filmes gravados no local, entre eles o icônico King Kong.

Há também uma sala com fotos de personalidades que visitaram o Empire State Building, entre eles os brasileiros Pelé e Ronaldinho Gaúcho.

O que curtir por lá

Admirar as vistas panorâmicas da cidade

Visitar o museu e conhecer a história da construção

Fazer fotos em ambientes interativos com a “presença” do King Kong

Endereço

Empire State Building: 350 Fifth Ave, New York

Quanto custa

Os ingressos custam a partir de US$ 47,91 e podem ser reservados aqui. O Empire State Building também faz parte do pacote New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York. Confira aqui.

