Site com promessas de saques esquecidos em conta é golpe

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/07/2023 | 15:55



Golpistas entram em contato com vítimas ao enviar um link falso do Brasil Consultas, alegando que existe saques esquecidos em conta a ser retirado. Porém, para essa transação ser efetivada, é preciso realizar o pagamento de uma taxa de R$ 97. Com reclamações no ReclameAqui e relatos nas redes sociais, a própria empresa se manifestou pelas redes para alertar a respeito dos golpes. Para evitar o aparecimento de novas vítimas, a Kaspersky revela detalhes de como funciona e dá dicas de como descobrir se realmente há algum dinheiro esquecido.

O golpe se mostra uma variação do “Valores a Receber”, utilizando a temática dos valores recém liberados pelo Banco Central. A novidade desse truque do “Brasil Consulta” ou “Consulta Brasileira” é que, para liberar o valor, a vítima precisa pagar uma suposta “taxa de saque”.

Ao clicar no link, o site pede dados pessoais como CPF, data de nascimento e chave Pix – dados que o golpista poderá usar posteriormente em novas fraudes. A página também aceita qualquer informação falsa, sem fazer verificação. Caso a vítima efetue o pagamento, o valor poderá ser perdido, sendo o Pix a forma mais difícil de reaver o dinheiro.

É comum que criminosos usem elementos visuais que imitam o site do Banco Central ou até termos conhecidos como “Valores a Receber” e “gov” no nome do domínio. O objetivo é fazer as vítimas pensarem que se trata de uma página verdadeira. Por essa semelhança, é importante ter cuidado antes de fornecer suas informações ou enviar pagamentos, por mais que o site pareça verdadeiro e de uma empresa de renome.

“No site analisado da fraude, é possível ver uma palavra com a ortografia incorreta. Essa atenção com as palavras, layout da página e até se o site possui outras ‘páginas’ dentro dele, como abas e seções que podem ser acessadas com mais informações, podem dizer se ele tem traços confiáveis ou não. Um site verdadeiro dificilmente terá erros ortográficos facilmente identificáveis”, comenta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Essa atenção é crucial para evitar golpes, mas, às vezes, pode não ser suficiente. Além desse cuidado, pesquise com o site oficial do Consulta Brasil: entre em seu navegador e digite manualmente a URL do site oficial para conferir. As páginas e redes sociais oficiais podem auxiliar as pessoas a tirar qualquer dúvida e evitar o surgimento de mais vítimas.

Para evitar mais vítimas do golpe de site com saques esquecidos em conta, a Kaspersky recomenda:

Preste atenção no site antes de colocar qualquer dado ou fazer algum pagamento: Veja a URL e como é a estrutura desse site. Ele possui erros ortográficos ou página única, sem outras seções? Então possui chances de ser um golpe.

Pesquise: Antes de fornecer alguma informação sua, busque pelo site no Google, no ReclameAqui ou, no caso de apps, na área de comentários, antes de fazer o download. Se é um golpe, provavelmente terá reclamações de outras vítimas ali.

Use uma boa solução de segurança: Ela irá avisar sobre os possíveis sites maliciosos e ataques de phishing.

Caí no golpe! E agora?

Caso o pagamento tenha sido feito usando cartão de crédito, comunique-se com seu banco e solicite o cancelamento do pagamento.

Caso tenha feito via Pix, comunique-se com seu banco o mais rápido possível solicitando o MED (mecanismo especial de devolução).

Caso o pagamento tenha sido feito via boleto, não há muito o que fazer. Abrir um boletim de ocorrência também é recomendável para registrar a fraude.