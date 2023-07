Como usar a ordem aleatória inteligente do Spotify

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/07/2023 | 12:55



A ordem aleatória inteligente do Spotify – batizada em inglês como Smart Shuffle – é uma forma de incrementar uma playlist já existente com apenas o toque de um botão. Na prática, ao acionar o recurso, o serviço mistura as canções que já fazem parte da lista a músicas que tenham a mesma vibe. A ideia é que o usuário conheça novas faixas e novos artistas.

Veja como habilitar o recurso:

1. Abra a playlist do Spotify que você deseja complementar e dê dois toques no botão aleatório.

2. Pronto! As músicas recomendadas pelo Spotify serão sinalizadas com um símbolo de brilhos coloridos. O serviço afirma que recomenda uma canção para cada três faixas presentes na playlist.