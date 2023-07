Currículo por WhatsApp: 5 dicas para não errar

Da Redação

Os brasileiros são os que mais utilizam redes sociais para buscar emprego na América Latina. Segundo pesquisa da Page Outsourcing, 72% da população recorre a canais como WhatsApp e Facebook na hora de se candidatar. Dentre os entrevistados, 61% afirmam que algumas vagas são divulgadas apenas nesses meios, por isso a preferência.

Nesse cenário, o WhatsApp é o canal preferido de 76% dos jovens que buscam colocação profissional, mostrou estudo do portal Trabalhando.com. Já existem, inclusive, plataformas especializadas como o App Trampolim que permite filtrar vagas que possuem candidatura exclusiva via mensageiro.

Apesar desse comportamento, alguns profissionais ainda têm dúvidas sobre como conduzir uma conversa com o recrutador no WhatsApp. Dados apontam que a falta de postura e boa comunicação, além de erros de português, desclassificam até 83,5% dos candidatos em seleções.

“Hoje, o WhatsApp é um canal direto para comunicação entre profissionais e empresas. Entretanto, por ser associado a um meio informal, muitas pessoas têm dificuldade de adaptar à linguagem. É um desafio tanto para quem contrata como para quem busca emprego, pois todos os detalhes estão sendo avaliados desde o primeiro contato”, observa Bruno Rizzato, diretor do app Trampolim.

Afinal, como se apresentar? Como enviar o currículo por WhatsApp? Pode mandar áudio e emoji? O especialista Bruno Rizzato esclarece as dúvidas mais comuns e dá dicas para ter sucesso no processo seletivo.

1. Antes de tudo, apresente-se

Uma boa primeira impressão é essencial quando o intuito é conquistar a atenção do recrutador. Comece se apresentando com uma mensagem simples e formal que contenha uma saudação, a explicação de onde a vaga e contato do recrutador foram encontrados, e o motivo do interesse. Mantenha sempre um tom de voz educado e respeitoso em toda a mensagem.

Por exemplo: Olá, encontrei a vaga em ‘tal lugar’ e acredito atender aos critérios desejados. Estou enviando meu currículo abaixo e estou à disposição para uma entrevista ou caso queira tirar alguma dúvida. Agradeço desde já.

2. Capriche no currículo por WhatsApp

Seu currículo deve conter cabeçalho com nome e informações de contato, além de formação, histórico profissional e habilidades relacionadas ao cargo de interesse. Na hora do envio, opte pelo formato de PDF, documento fechado que evita edições e são fáceis de serem baixados. Nomeie o arquivo com seu nome e sobrenome para facilitar a identificação do recrutador. Exemplo: CV João da Silva.

“Outro ponto importante é evitar colocar seu endereço exato no documento do currículo. Para evitar problemas com vagas falsas ou golpes, opte pelo bairro, cidade e estado, sem informar rua ou número da residência. Evite também enviar fotos e documentos pessoais por WhatsApp antes de uma proposta formal de trabalho”, reforça Bruno.

3. Tenha cuidado com áudios

Ao prezar pela formalidade, dê preferência para mensagens escritas. Mensagens de voz podem causar má impressão. Portanto, envie áudio apenas se for um pedido do recrutador – salvo em casos de pessoas que têm dificuldade em escrever ou pouca familiaridade com ferramentas digitais.

4. Evite usar emojis e revise sua mensagem

Usar emojis inapropriados ou de forma exagerada pode prejudicar sua imagem profissional perante a empresa. O uso junto ao nome de contato pode te infantilizar ou demonstrar falta de seriedade com o processo. Sendo assim, tente evitá-los. Quanto à revisão, cuidado com os erros de gramática, ortografia e uso de pontuação.

5. Escolha bem sua foto de perfil

Também é importante escolher bem a foto do perfil, para que não haja constrangimentos e confusões. Busque usar imagens suas, evitando usar personagens ou outras pessoas. É importante que o recrutador consiga te identificar. Por isso, escolha fotos de rosto e com pouca edição.

“Por mais que o WhatsApp seja uma rede pessoal, a partir do momento em que se usa ele para enviar um currículo, por exemplo, é preciso tomar mais cuidado com a imagem a ser passada”, finaliza Bruno.