A partir de R$ 40: seguro automotivo “pay per use” cobra por KM rodado

A Youse, plataforma digital de seguros, apresentou novidades no Seguro Auto por KM. O produto funciona nos moldes pay per use, no qual o cliente paga um valor fixo e mais um adicional por quilômetro rodado.

Agora, o Seguro Auto por KM passa a contar com a inclusão da foto do odômetro feita via aplicativo. Com isso, o cliente ganha transparência, agilidade e precisão nas informações para o cálculo. Segundo estimativas da insurtech, a modalidade pode ser econômica e vantajosa para aqueles que rodam até 300 km por mês com o carro.

Entretanto, é necessário levar em conta uma série de fatores para calcular o valor do Seguro Auto por KM. Apesar dos planos terem assistências e coberturas pré-definidas, o valor base pode variar de acordo com algumas informações – como perfil do cliente, região, modelo do veículo e até classe de bônus.

Tanto o valor fixo mensal quanto o valor variável são apresentados imediatamente para o cliente durante a jornada de cotação, mas o cálculo precisa ter essas informações como base. Por isso, não há um valor exato de quanto custaria um dos planos.

“O Auto por KM é um produto lançado durante a pandemia como uma solução para muitos clientes que pararam ou utilizaram o carro com menor frequência. Desta forma eles mantinham seu veículo protegido, pagando um valor condizente com o tipo de uso”, diz Nícolas Ferrara, gerente de Produto da Youse.

“No atual cenário, o produto mantém a aderência por se mostrar um meio econômico e condizente para aqueles que tem uma rotina de home office ou mantém uma jornada híbrida ou, até mesmo, aqueles clientes que precisam ajustar o orçamento”, explica. “Temos o cliente como ponto de partida e, por isso, buscamos evoluir constantemente nossos produtos, ofertando mais funcionalidades que facilitem seu uso e economia para aqueles que buscam um seguro personalizado”, destaca.

Entre as novidades do Seguro Auto por Km da Youse está a inclusão da foto do odômetro do veículo, permitindo ao cliente mais precisão no valor a ser pago no mês.

Na prática funciona da seguinte forma: valor fixo mensal (a partir de R$ 40) + valor variável, que é de acordo com o que o cliente rodou no período. A iniciativa visa trazer mais transparência ao processo e agilidade, já que após a inclusão da quilometragem, o cliente saberá na hora o quanto deverá pagar naquele mês.

Atualmente o Auto por KM possui três planos de contratação: simples, intermediária e completa. O cliente escolhe qual deles atende melhor a sua necessidade, considerando coberturas e assistências pré-definidas.

O produto pode ser contratado pelo site, App Youse ou diretamente com o time de vendas. A vistoria inicial do veículo é feita online por meio do envio de fotos e a classe de bônus também é contabilizada normalmente.

“Esta é uma boa opção para as pessoas que costumam rodar pouco com o carro e querem economizar. Uma das formas que encontramos de democratizar o mercado é oferecer opção para os diferentes perfis de clientes, com soluções que cabem no bolso”, completa Nícolas Ferrara.