Astral TV: canal tem programação holística com foco em autoconhecimento, espiritualidade e bem-estar

Da Redação

Do 33Giga



27/04/2023 | 13:55



Embora a ser lançada oficialmente apenas em 17 de maio já está no ar a Astral TV. Com programas transmitidos em São Paulo pelo canal 52.1, pelo app Soul TV e no site www.astraltv.com.br, a TV foi criada para levar ao público conteúdo leve.

Com uma programação variada, a Astral TV tem programas diários e semanais que são reprisados em diferentes horários para alcançar diferentes públicos. Entre os principais assuntos, autoconhecimento, espiritualidade e bem-estar.

A Astral TV estreia com 10 programas que já estão sendo transmitidos das 9h às 21h30. Confira.

Bom Astral – Comandado por Edu Scarfon, vai ao ar de segunda a sexta às 11h trazendo bate-papos com foco em espiritualidade, autoajuda e terapias holísticas voltadas ao desenvolvimento pessoal. Tem horóscopo, carta e ritual da semana, além de Aconselhamentos do Tarô e Interpretação de Sonhos.

Espiritualidade – Nesse programa que vai ao ar segunda às 15h, Márcia Europeia traz diversos assuntos relacionados à espiritualidade e realiza análises por meio da Kabbalah, aconselhando o público com dicas preciosas.

O Novo Feminino – Transmitido às quintas, às 19h, é apresentado por Renata Miranda que dá voz às mulheres através de temas que envolvem relacionamentos amorosos, lições de vida, empreendedorismo feminino e “viradas de chave”, para inspirar outras pessoas.

7 Sentidos – Comandado pela apresentadora Kelida vai ao às terças às 15h30 com a proposta de atrair, cativar e ajudar pessoas que desejam alcançar sucesso na vida pessoal e profissional, sem vínculo religioso e com foco universalista.

Medium Night – Esse podcast apresentado por Edu Scarfon e Sandra Susi às quartas às 20h no YouTube também está na Astral TV. Com formato leve e descontraído, eles conversam com famosos sobre mediunidade e relação das pessoas com a espiritualidade. Também respondem as dúvidas do público pelo Super Chat e abordam os acontecimentos do ponto de vista paranormal.

Sou Mais Eu – Sob o Comando de Carlos Augusto, esse programa aborda temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, saúde, qualidade de vida, bem estar e espiritualidade de forma simples e prática, sempre às quintas- feiras às 16h.

Cozinha Encantada – Nesse programa que vai ao ar, às segundas, quartas e sextas às 13h30 Talita Melo ensina receitas, encantamentos e várias dicas para harmonizar o lar no dia a dia!

Terapia de Casas – Ás segundas, quartas e sextas, às 15h, Luiz Netto dá dicas de Feng-Shui, harmonização de ambientes e muito mais, sempre com foco no bem estar.

Consciência PET – Perfeito para quem tem PETfilho, esse programa aborda a relação com esses animais que fazem parte de família. Dicas, orientações, questões relacionadas à saúde física e energética são abordadas pela Dra. Denise Ullmann às segundas, às 17h30.

Programa Ivan Martins – Ás segundas, às 19h30, Ivan Martins fala sobre espiritualidades vivenciadas por personalidades de diversos ramos de atividades entre artistas, escritores, médicos e místicos, englobando a saúde mental, espiritual, emocional e material.