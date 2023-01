Testamos: microfone Fifine Amplitank K688 é ideal para podcasts

Maria Beatriz Vaccari

Do 33Giga



17/01/2023 | 08:55



O microfone Fifine Amplitank K688 foi desenvolvido para quem trabalha com gravação de podcasts, mas também pode ser usado em outras atividades do dia a dia, como criação de conteúdos variados e conferências online. Atualmente, é possível encontrar o equipamento por cerca de R$ 600.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A praticidade é um dos grandes trunfos do Fifine Amplitank K688. Basta plugar o cabo na entrada USB-C do dispositivo, espetar a outra ponta em uma porta USB e esperar alguns segundos para começar a usar o microfone. Outra opção é utilizar uma entrada XLR. Esse tipo de porta é ideal para quem tem mesa de som à disposição e garante ainda mais qualidade na gravação de áudio.

Além de contar com uma espuma redutora de ruídos, o microfone tem outra vantagem importante para podcasts. Por ser dinâmico cardioide, ele só capta som pela parte da frente (ponta). Isso ajuda a evitar que barulhos de fundo sejam detectados durante as gravações.

A parte superior do Fifine Amplitank K688 traz um botão touch que permite ativar e desativar a captação de áudio. Ele fica verde quando o microfone está ligado e vermelho quando o equipamento está mutado. É preciso tomar cuidado para não esbarrar no comando, que é bem sensível.

A traseira do modelo, por sua vez, tem uma entrada para fones de ouvido (que permite monitorar a captação de som em tempo real). Há também botões para controlar o volume do fone e o ganho do áudio.

Vale a pena destacar que o Fifine Amplitank K688 precisa ser encaixado em suportes de mesa ou articulados (não inclusos). O dispositivo já conta com encaixe padrão, mas também oferece um adaptador macho de 5/8″ para fêmea de 3/8″.

Raio-X do Fifine Amplitank K688

Peso: 730 gramas

730 gramas Transdutor: microfone dinâmico

microfone dinâmico Sensibilidade: -58±3dB

-58±3dB Relação S/N: >75dB

>75dB Fonte de alimentação: 5±0,25V

5±0,25V Padrões polares: cardioide

cardioide Conectores: USB-C e XLR

USB-C e XLR O que anima: usabilidade prática, captação de som em alta qualidade e possibilidade de usar portas USB ou XLR

usabilidade prática, captação de som em alta qualidade e possibilidade de usar portas USB ou XLR O que decepciona: botão touch muito sensível e não vem com suporte

botão touch muito sensível e não vem com suporte Preço: R$ 600

R$ 600 Site oficial: www.fifinemicrofones.com.br

Na galeria, veja detalhes do Fifine Amplitank K688:

Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação × Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação × Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação × Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação × Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação × Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação Microfone Fifine Amplitank K688 | Divulgação ×