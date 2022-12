Microsoft: aprenda a usar subscrito ou sobrescrito no Word

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/12/2022 | 12:55



Quando o usuário quer digitar número, letra, algarismo ou símbolo menor do que o tamanho usado em um texto, ele deve recorrer ao subscrito ou sobrescrito no Word. A diferença entre eles é que o primeiro ficará localizado na parte inferior, enquanto o segundo aparecerá elevado. Se você deseja aplicar um dos formatos, aprenda o passo a passo no tutorial abaixo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Abra o documento no Word e selecione o texto que deve levar o formato subscrito ou sobrescrito. Aperte o botão direito do mouse e clique em “Fonte”.

2. Na seção “Efeitos”, escolha entre “Subscrito” ou “Sobrescrito”, conforme o seu objetivo. Em seguida, pressione “OK”.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como usar subscrito ou sobrescrito no Word: