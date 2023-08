De Miami a Orlando de carro – Roteiro com principais paradas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



31/08/2023 | 17:55



Existem dois trajetos principais para de ir de Miami a Orlando de carro (ou vice-versa), ambos com características diferentes que podem torná-los mais ou menos indicados de acordo com seus interesses.

Então, bora lá explicar cada um deles em detalhes.

A primeira opção é seguir pela estrada Florida Turnpike na maior parte do tempo, num trecho que dura cerca de 3h45min e corta o interior da Flórida.

O segundo roteiro envolve pegar a rodovia I-95 durante quase todo o trajeto, num percurso que gira em torno de cinco horas e serpenteia a costa leste do estado.

Eu já fui de Miami a Orlando de carro por ambos os caminhos algumas vezes e deixo aqui as minhas dicas, inclusive de aluguel de automóveis, para ajudá-lo a planejar sua viagem. Para isso, dividi este post em tópicos:

Como ir de Miami a Orlando de carro

Aluguel de carro na Flórida

Seguro viagem EUA

Chip viagem EUA

Atrações e dicas pelo caminho – I-95

Hotéis no roteiro de Miami a Orlando

O que você precisa saber antes de ir à Flórida

Pronto para começar esta road trip dos sonhos?

Como ir de Miami a Orlando de carro

Paulo Basso Jr. Ocean Drive, em Miami Beach

Para quem pretende ir de Miami a Orlando de carro, minha dica é planejar com antecedência a viagem. Ainda no Brasil, vale a pena alugar o veículo desejado e tomar cuidados básicos, como contratar seguro viagem e chip de telefone. Vou sugerir algumas recomendações nesse sentido mais abaixo.

Uma vez conectado, você pode até reservar hotéis ao longo do caminho, caso queira. O Booking ajuda muito nesse sentido. Mas também dá para fazer tudo ainda no Brasil. De preferência, escolha opções com cancelamento grátis. Assim, você viaja mais tranquilo.

A partir daí, basta decidir qual caminho é mais indicado para você ir de Miami a Orlando, ou vice-versa, de acordo com as características apresentadas abaixo. Ambas as opções são bem confortáveis e práticas.

Florida Turnpike

A Florida Turnpike é recomendada para quem precisa ganhar tempo e quer visitar apenas Miami e Orlando, viajando diretamente de uma cidade para a outra. Como há poucas atrações nos arredores, o melhor a fazer é percorrer o trajeto sem planejar paradas, a não ser para abastecer, se alimentar ou ir ao banheiro, caso necessário. Em pouco menos de quatro horas, você estará no destino final.

Vale dizer que, para quem sai de Miami, é preciso pegar a I-95 por um trecho de cerca de 30 minutos até alcançar sua ligação com a Florida Turnpike. Para quem vem de Orlando, no sentido oposto, a troca de estrada se dá no final da viagem.

Nesse trecho próximo a Miami, a I-95 não tem muita graça. A partir daí, no entanto, quem opta por seguir por ela em vez de entrar na Florida Turnpike amplia, e muito, as possibilidades da viagem.

I-95

Quem permanece na I-95 em quase todo o trajeto de Miami a Orlando de carro roda um pouco mais, é verdade, mas em compensação tem a oportunidade de conhecer destinos incríveis no litoral leste da Flórida.

Vale dizer que, ao rodar pela I-95, você não observa muito o mar ou áreas verdes enquanto está dirigindo, já que a estrada fica, na maior parte do tempo, um pouquinho mais para dentro do continente. O grande barato desse trajeto, porém, é acessar, com pequenos desvios, as praias e atrações locais.

Portanto, se tiver tempo, nem pense duas vezes. Siga pela I-95 e inclua no roteiro, pelo menos, as paradas listadas abaixo antes de, já no final da viagem, entrar na FL-528 sentido Orlando (oeste); E caso siga de Orlando para Miami, basta inverter a ordem dos pit stops, começando por Cabo Canaveral rumo a Hollywood Beach..

Hollywood Beach

Fort Lauderdale

Delray Beach

Palm Beach

West Palm Beach

Juno Beach e Jupiter

Vero Beach

Cocoa Beach

Cabo Canaveral – Kennedy Space Center

Aluguel de carro na Flórida

Para quem pretende alugar um carro para fazer o roteiro, minha recomendação é consultar este comparador online de preços de locadoras. Ele lista as melhores opções disponíveis na região, inclusive em Miami e Orlando.

Outra dica importante: se puder, durma pelo menos três ou quatro noites nas cidades da costa leste espalhadas pelo caminho. Tenha certeza que sua viagem de carro entre Miami e Orlando será ainda mais especial.

Seguro viagem EUA

Ao viajar de carro pela Flórida, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem EUA

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares (testei na Flórida e foi ótimo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Atrações e dicas pelo caminho – I-95

Paulo Basso Jr. Fort Lauderdale, uma das paradas obrigatórias no caminho de Miami a Orlando

A partir das minhas experiências de road trip pela Flórida, vou apontar aqui algumas dicas e pontos turísticos nos melhores destinos do trajeto de Miami a Orlando de carro pela I-95, mas já adianto: há atrações para todos os tipos de viajantes: famílias com crianças pequenas, grupos de amigos e casais.

De lugares extremamente sofisticados a cantinhos descolados, prepare-se para descobrir uma Flórida que muita gente deixa de lado, mas é sensacional.

Hollywood Beach

Paulo Basso Jr. Hollywood Beach

Para quem optar pelo trajeto da costa leste da Flórida na hora de definir como ir de Miami a Orlando de carro, a primeira parada indicada é Hollywood Beach, 30 minutos de carro ao norte do centro (Downtown) de Miami.

A região é queridinha dos brasileiros por um motivo simples: é uma das poucas praias dos EUA com calçadão, daqueles com barzinhos, lojinhas e uma galera andando de bike ou patins em uma trilha separada da faixa de areia apenas por uma fileira de palmeiras.

A praia em si também agrada, já que tem areia fina e, naquela altura, ainda mantém a cor azul característica de Miami. O mar mansinho é convidativo, principalmente, para quem viaja com crianças pequenas. Aqui e ali, dá para ver um posto de salva-vidas colorido, não tão chamativo quanto os de South Beach, mas ainda assim ótimo para fotos.

Hollywood Beach também tem bons hotéis e uma Downtown (região central) interessante, marcada por diversos murais e art street. Outra curiosidade é que, embora não sejam tão cinematográficos quanto os da Hollywood da Califórnia, os cenários locais foram usados como locação durante as gravações do filme Marley e Eu (2008).

A casa dos personagens John e Jenny (papéis de Owen Wilson e Jennifer Aniston) fica na 1015 N 17th Ct St, e a cena em que o cão sai correndo, arrastando a mesa de uma cafeteria, foi gravada no calçadão, em frente ao Nick’s Bar & Grill.

Fort Lauderdale

Paulo Basso Jr. Outlet Sawgrass Mills, em Fort Lauderdale

Deixando Hollywood Beach para trás, basta cruzar Dana Beach para chegar a um destino bastante popular entre os brasileiros: Fort Lauderdale. É lá que fica o Sawgrass Mills, maior shopping de outlets dos EUA, que pertence à mesma rede dos Premium de Orlando, a Simon.

São mais de 300 lojas, muitas delas de marcas famosas, como Nike, Tommy Hilfiger, GAP, Sephora, The North Face e Victoria’s Secret. Há até uma área fashion que reúne apenas grifes de luxo, a exemplo de Prada, Burberry, Salvatore Ferragamo e Hugo Boss.

Dá para passar o dia todo por lá, mas a não ser que você se hospede por algumas noites na cidade, isso seria um desperdício. Afinal, há muito mais o que fazer em Fort Lauderdale. As praias, por exemplo, são limpas e têm cadeiras e guarda-sóis para alugar em vários pontos, além de chuveiros.

As charmosas palmeiras e a mureta branca em ziguezague que separa o calçadão (ali também há um) da praia, formando uma onda, tomam conta do cartão-postal local. É ali que muitos visitantes e locais se encontram a qualquer hora do dia ou da noite, muitas vezes para curtir as dezenas de restaurantes e cafés que se descortinam à beira-mar.

Outra boa pedida é bater perna no Las Olas Boulevard, que concentra o burburinho da vida noturna e das compras. Trata-se de uma avenida que parte da praia e avança por algumas quadras com ampla oferta de lojas, cafés, restaurantes, galerias de arte e hotéis.

Delray Beach

Paulo Basso Jr. Delray Beach Market

Palm Beaches, ao norte de Fort Lauderdale, é formada por um conjunto de 39 cidadezinhas litorâneas que se prolongam por 75 km entre Boca Raton e Jupiter, uma mais elegante que a outra. Vale a pena visitar várias delas no caminho de Miami a Orlando de carro.

Para quem vem do sul, vale a pena parar em Delray Beach, onde se destaca uma praia banhada por águas calmas e uma Downtown mais afastada do litoral, ligada à faixa de areia e à própria rodovia I-95 pela pulsante Atlantic Avenue. Essa característica urbana dá vida a um largo corredor com lojas, restaurantes, galerias de arte e uma divertida vida noturna.

Quem procura o que fazer em Delray Beach não pode deixar de visitar o Silverball Retro Arcade, um museu de fliperamas e arcades dos anos 1980. Ali perto fica o Delray Beach Market, um mercado repleto de boas opções para comer e comprar lembrancinhas.

Caso a fome persista, desça a Atlantic Avenue em direção à lagoa, onde há restaurantes com ótimas vistas, como o Deck 84. Há ainda outras boas opções para comer na região conhecida como Pineapple Grove.

Palm Beach

Paulo Basso Jr. Worth Avenue, em Palm Beach

A cerca de 30 minutos de Delray Beach está Palm Beach, um dos lugares mais chiques do mundo. Sério mesmo.

Pelas ruas, não faltam carros de luxo. Isso sem contar os iates, as mansões e os hotéis cinco estrelas, como o The White Elephant, eleito em 2022 pela aclamada publicação de turismo Travel + Leisure como o melhor resort da Flórida.

É lá que fica o Lola 41, o ótimo restaurante do hotel. Com proprietário e muitos funcionários brasileiros, a casa serve ótimos cortes de carne e peixes, com destaque para o branzino recheado com vegetais, delicioso.

Quem também prima pela alta gastronomia é o Cafe Boulud, do estrelado chef Daniel Boulud. O estabelecimento ocupa uma área interna e parte do pátio ao ar livre do The Brazilian Court Hotel, um dos hotéis mais luxuosos de Palm Beach e que tem esse nome por ficar na Brazilian Ave.

Como se pouco luxo fosse bobagem, experimente dar um pulo na Worth Avenue, onde lojas das grifes mais desejadas e caras do mundo dividem espaço com belos jardins floridos. No sentido da praia, a avenida termina no Clock Tower, um dos principais pontos turísticos de Palm Beach.

O maior cartão-postal do pedaço, porém, é o hotel The Breakers, um palácio à beira-mar, de estilo renascentista. Como o empreendimento tem bares e restaurantes abertos a não hóspedes, vale a pena ir até lá, nem que for para ver toda a opulência do lobby.

West Palm Beach

Paulo Basso Jr. Rosemary Square, em West Palm Beach

É só atravessar uma ponte na direção do continente para chegar a West Palm Beach, a vizinha de Palm Beach famosa pela oferta cultural e pela noite animada. Uma parada obrigatória na cidade é o Norton Museum of Art, museu que concentra obras de Picasso, Van Gogh, Monet, Pollock e Renoir, entre outros expoentes culturais.

De lá, é fácil circular pelo centrinho da cidade, onde há murais, como o colorido Einstein Vai à Praia, do brasileiro Eduardo Kobra. Ele fica a poucas quadras da Rosemary Square, área que se estende por cinco quarteirões, cheia de lojas, bares e restaurantes badalados.

À noite, o agito toma conta da Clematis St, mais um lugar com ótimos endereços gastronômicos. É o caso do Elisabetta’s, restaurante italiano que serve pratos enormes, com destaque para as massas artesanais e a vitela à parmegiana.

Nesta mesma região, às quintas-feiras, acontece o Clematis by Night, com shows ao vivo. Rola jazz, pop, rock e muito mais.

West Palm Beach tem hotéis mais acessíveis que Palm Beach. E o melhor de tudo é que, ficando ali, você pode acessar ambas as regiões com curtos deslocamentos.

Juno Beach e Jupiter

Paulo Basso Jr. Loggerhead Marinelife Center, em Juno Beach

Ainda em Palm Beaches, alguns quilômetros ao norte, uma parada e tanto, sobretudo para quem viaja com crianças, é o Loggerhead Marinelife Center, em Juno Beach.

Trata-se de um centro educativo e de recuperação semelhante ao Projeto Tamar, criado para proteger a enorme população de tartarugas marinhas que chega à região na temporada de desova, que vai de novembro a março.

Depois da visita ao centro, dá para dar um pulo no píer de Juno Beach, onde, com sorte, é possível ver alguns ninhos na praia. Se tiver tempo, dá até para tomar sol por lá, já que a região é muito agradável.

Dali, a dica é dirigir por alguns minutos até alcançar Jupiter, a última cidade ao norte de Palm Beaches, palco de um shopping chamado Harbourside Place, à beira da lagoa, e de ótimos restaurantes, como o Guanabanas, com vibe caribenha e ótimos peixes frescos, e o 1000 NORTH, que tem como um dos proprietários Michael Jordan.

Vero Beach

Paulo Basso Jr. Ocean Drive

Palm Beaches fica para trás, mas a viagem de Miami a Orlando de carro continua em alta com a chegada a Indian River County, mais uma região repleta de atrações na costa leste da Flórida. Para explorá-la, vale a pena estabelecer base em Vero Beach, que tem clima tranquilo e bons hotéis.

Um dos melhores é o Costa d’Este Beach Resort and Spa, não apenas por ser mais estruturado que os vizinhos, mas por ter ares de resort, com piscina aquecida à beira-mar, jacuzzi, quartos espaçosos e o bom restaurante The Wave.

Nos arredores do hotel estão os principais atrativos locais, como a Ocean Drive, avenida repleta de lojinhas e restaurantes, e a oportunidade de fazer tours de caiaque ou stand up paddle no Indian River.

Por US$ 60, empresas como a Paddles by the Sea organizam passeios guiados de 1h30min a duas horas, nos quais dá para ver golfinhos e, com sorte, até manatees, bem de pertinho. Quem quiser pagar menos pode fazer o itinerário por conta, alugando os equipamentos a partir de US$ 30.

O programa é ótimo para crianças, assim como visitar a Pelican Island, em uma trilha na qual dá para observar diversos pássaros e borboletas, e o Mckee Botanical Garden, um jardim botânico belíssimo, com uma área voltada para os pequenos. Ali tem splash d’água e um brinquedão estilo barco pirata.

O tema não é sem propósito. Indian River County fica dentro do que é conhecido como Treasure Coast (Costa do Tesouro), em referência a uma frota espanhola que se perdeu em um furacão no século 18 e viu navios repletos de ouro, prata e joias preciosas naufragarem por lá.

Parte dessa história é contada no Mel Fisher Treasure Museum, em Sebastian, que exibe a narrativa de Mel Fisher, um mergulhador que dedicou sua vida para encontrar os tesouros locais.

Nas imediações de Key West, no sul da Flórida, ele localizou, em 1982, o naufrágio do galeão Nuestra Señora de Atocha, com um tesouro estimado em US$ 1 bilhão.

Cocoa Beach

Píer de Cocoa Beach

Para os surfistas, não há lugar mais desejado no caminho entre Miami e Orlando do que Cocoa Beach. Foi lá que nasceu Kelly Slater, o maior campeão do esporte na história, que pode ser visto regularmente nos melhores restaurantes locais, como o The Fat Snook, quando não está rodando o mundo pelo circuito da modalidade.

Cocoa Beach também é palco da Ron Jon Surf Shop, a maior loja de surf do mundo, com tudo que orbita a modalidade: pranchas, bermudas, camisetas, bonés, biquínis… Os fãs de skate também se dão bem por lá, já que há shapes e acessórios das marcas mais badaladas à venda. Ao lado da Ron Jon está a Cocoa Beach Surf Company, igualmente enorme e que também vale a visita.

De tão grandes, ambas as lojas podem ser facilmente identificadas até mesmo do alto, nos passeios de helicóptero promovidos pela Cocoa Beach Helicopters. Os voos de 12 a 14 minutos, que custam a partir de US$ 69,99, oferecem vistas privilegiadas não apenas da região, mas também de Port Canaveral, porto que fica na vizinha Cabo Canaveral, e da NASA, com destaque para as plataformas de lançamento de foguetes.

Antes de conhecer a área que batiza a região de Space Coast, no entanto, vale a pena curtir pelo menos mais dois programas em Cocoa Beach. O primeiro é um tour de caiaque em mangues com a Fin Expeditions, que sai a partir de US$ 49 e permite avistar golfinhos.

Caso não dê essa sorte durante o passeio, faça um minicruzeiro de barco pelo Banana River com a Cocoa Beach Dolphin Tours. Custa a partir de US$ 37,50 para adultos (US$ 27,50 para crianças de 3 a 13 anos), dura cerca de duas horas e não tem erro: você verá os mamíferos mais fofos do mundo na lagoa que se prolonga em frente às mansões que tomam conta da região.

Por conta de todas essas atrações, Cocoa Beach é um excelente lugar para se hospedar no trajeto de carro entre Miami e Orlando. Há diversos hotéis por lá de categorias variadas. E o melhor de tudo é que eles ficam próximos de Cabo Canaveral.

Cabo Canaveral – Kennedy Space Center

Paulo Basso Jr. U.S. Astronaut Hall of Fame

Depois de tanto olhar para baixo à procura de golfinhos, o último destino da rota de carro entre Miami e Orlando o convidará a observar o céu. Isso porque Cabo Canaveral, a apenas 10 minutos de Cocoa Beach, abriga o famoso Kennedy Space Center Complex, o centro de visitantes da NASA.

Passeio comum de quem vai a Orlando, o local se assemelha a um parque temático, com muitas atrações voltadas para crianças e adultos. Dá para passar um dia todo por lá e, dependendo da data, até ver algum lançamento de foguete, com as chamas recortando o céu e emocionando os presentes.

Uma das principais novidades do complexo é a área Gateway. Nela, dá para entrar em uma cápsula espacial e entender como é a vida de um astronauta em missão, incluindo onde ele dorme e o que come. O pavilhão também conta com maquetes de possíveis habitações a serem construídas na lua ou em Marte e um simulador de voo chamado Spaceport KSC, que “promove” viagens para mundos desconhecidos.

Não deixe também de visitar o Space Shuttle Atlantis, onde é possível ver o enorme ônibus espacial Atlantis pendurado no teto. Como ele está inclinado, dá para observar o interior, o impressionante propulsor na traseira e, também, a pintura castigada na parte debaixo, já que o centro de lazer optou por deixá-lo como voltou de sua última viagem para o espaço.

Ao lado da Atlantis está o famoso telescópio Hubble, com uma exposição a respeito de seus feitos, e diversas telas interativas para as crianças brincarem. Os mais corajosos podem encarar ainda o Shuttle Launch Experience, que simula o lançamento de um ônibus espacial.

Paulo Basso Jr. Rocket Garden, no Cabo Canaveral

Há ainda muitas outras atrações no Kennedy Space Center Complex, a exemplo do LEGO Build to Launch, com naves e astronautas de bloquinhos coloridos, de um playground com temática espacial para os pequenos, do Astronaut Hall of Fame, que conta a história de astronautas americanos, e do Rocket Garden, um “jardim” com alguns dos foguetes que levaram, por exemplo, satélites de comunicação para a órbita da Terra.

O Kennedy Space Center Complex já é motivo suficiente para ir a Cabo Canaveral, mas também dá para ficar em um dos hotéis locais, como o Hampton Inn & Suites Cape Canaveral Cruise Port, do lado do porto, para explorar a noite local.

Há pelo menos duas boas opções: o restaurante e bar Rising Tide Tap & Table, ao lado de uma lagoa, e a cervejaria Brix Project, em Playalinda, que serve hambúrgueres caprichados e ótimas porções.

A partir daí, você já estará a apenas 45 minutos de Orlando. E o que é melhor de tudo: levando na bagagem uma experiência muito mais completa na Flórida.

Hotéis no roteiro de Miami a Orlando

Confira algumas dicas de hotéis que ficam no meio do caminho para quem viaja de Miami a Orlando de carro pela costa oeste da Flórida.

Paulo Basso Jr. The Diplomat Beach Resort, em Hollywood Beach

Com largas faixas de areia, Hollywood Beach é palco do The Diplomat Beach Resort, refúgio que pode servir de base para quem quer relaxar com privacidade, longe de qualquer tipo de badalação.

A praia em frente está quase sempre vazia, banhada por águas mornas, e sobram piscinas bem ao lado para deixar o tempo passar devagar. De quebra, Fort Lauderdale fica bem pertinho do hotel.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. The White Elephant Hotel, em Palm Beach

O The White Elephant é uma excelente opção de hotel em Palm Beach. Ali, não faltam mimos para o hóspede, como champanhe e toalhas úmidas na recepção, queijos e vinhos à vontade no fim da tarde, quartos amplos com amenities da L’Occitane e uma BMW branca disponível, com motorista, para levá-lo onde quiser na região.

A praia pública fica a apenas duas quadras dali, mas também dá para solicitar bikes caso não queira caminhar até lá.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. Costa d’Este Beach Resort and Spa

O melhor hotel de Vero Beach é o Costa d’Este Beach Resort and Spa, não apenas por ser mais estruturado que os vizinhos, mas por ter ares de resort, com piscina aquecida à beira-mar, jacuzzi, quartos espaçosos e o bom restaurante The Wave Kitchen and Bar.

À noite, até mesmo quem não é hóspede pode dar as caras por lá para curtir o bar a céu aberto com mesinhas praticamente sem iluminação à beira da praia, para não afugentar as tartarugas que costumam dar as caras na região.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. Hampton Inn & Suites Cape Canaveral Cruise Port

Para quem vai a Cabo Canaveral e Cocoa Beach, uma boa dica é ficar no Hampton Inn & Suites Cape Canaveral Cruise Port, que fica ao lado do porto de Port Canaveral.

Assim, você estará no meio do caminho entre Cocoa Beach (cerca de 10 minutos de carro das principais atrações) e do Kennedy Space Center (cerca de 20 minutos de carro).

Veja preços e avaliações

—

O que você precisa saber antes de ir à Flórida

Quando planejo minhas viagens para a Flórida, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, usamos a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gostamos dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Nós indicamos, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indicamos o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo geralmente é baixo, e o serviço, ótimo. Testamos várias opções e gostamos mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca nos deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Nós indicamos o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garantimos tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos. Nós usamos e indicamos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

LEIA TAMBÉM:

Arredores de Miami e Orlando

Disney World

Universal Orlando