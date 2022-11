Parafrasear.org vs parafrasear.es: qual é o melhor para parafrasear gratuitamente?

Da Redação

A paráfrase é uma técnica comum usada por escritores, webmasters, estudantes e blogueiros para remover o plágio em um texto, para representar uma ideia específica em palavras diferentes ou para obter clareza em um texto.

Parafrasear é, sem dúvida, útil em muitas situações e leva menos tempo do que escrever algo do zero. No entanto, ainda leva muito tempo e você deseja concluir seu trabalho rapidamente. Felizmente, as ferramentas de paráfrase podem ajudá-lo aqui.

Essas ferramentas são programadas usando Python e outras linguagens, juntamente com algoritmos de IA que analisam o texto, realizam algumas correções rápidas e parafraseiam o texto de entrada em minutos.

Esta ferramenta pode ajudá-lo em:

Melhorando o fluxo do texto

Removendo texto duplicado

Reduzindo ou eliminando a redundância no texto

Economizando tempo e esforço

Se enfrentar algum dos problemas acima, você pode usar uma ferramenta de paráfrase para concluir seu trabalho rapidamente.

As ferramentas de paráfrase funcionam melhor para os alunos escreverem suas tarefas, teses e outras tarefas relacionadas ao texto, para os blogueiros carregarem conteúdo amigável diariamente e para os escritores concluírem suas tarefas de redação com facilidade e melhorarem suas habilidades de escrita.

As ferramentas de paráfrase são oferecidas por diferentes sites online, alegando ser as melhores, mas nem todas as ferramentas são eficientes e podem decepcioná-lo com seus resultados desagradáveis.

Isso não significa que você deve testar todas as ferramentas e encontrar a melhor para suas necessidades.

Fizemos o trabalho agitado para você, testamos algumas das ferramentas famosas e bem avaliadas para você e concluímos duas das melhores ferramentas disponíveis.

Parafrasear.org e parafrasear.es são duas ferramentas diferentes que você pode usar para finalidades diferentes e, neste post, compararemos essas ferramentas para ajudá-lo a entender as diferenças entre elas e qual funcionará melhor para você.

Parafrasear.org vs parafrasear.es- Comparação detalhada

Usaremos essas duas ferramentas separadamente e discutiremos o que elas têm a oferecer:

1. Parafrasear.org

Parafrasear.org é uma das ferramentas de paráfrase mais precisas que você encontrará online. Ele é alimentado com um modelo GPT3 que permite parafrasear qualquer conteúdo como um ser humano. Ele oferece vários modos, cada um gerando resultados diferentes a partir do texto exato.

Ele pode ajudá-lo a remover o plágio do conteúdo existente, criar novos conteúdos a partir de conteúdos desatualizados, melhorar a clareza do texto e assim por diante. Vamos discutir algumas das melhores coisas sobre esta ferramenta.

Modos de paráfrase

Parafrasear.org ganha o jogo por ter mais modos e uma variedade de opções de paráfrase para os usuários.

Os sete modos diferentes podem ajudar pessoas de diferentes domínios a parafrasear qualquer conteúdo que o usuário queira mudar ou melhorar.

Vamos testar cada modo para ver como eles geram resultados quando o texto dame é parafraseado usando modos diferentes.

Texto original:

Registros de sedimentos do Alasca, abrangendo os últimos 20.000 anos, sugerem que o derretimento das geleiras desencadeou episódios vulcânicos que removeram o oxigênio no nordeste do Oceano Pacífico, explicando “zonas mortas” que duraram milênios.

Anti-plagio

Remove o plágio do conteúdo realizando várias alterações no texto, incluindo reformulação de frases.

Básico

Modo básico que melhora o texto geral e traz clareza fazendo várias alterações, como reformulação usando sinônimos.

Medio

Mais rápido e melhor em comparação com o basico e faz mais alterações e gera texto exclusivo para garantir a melhoria no texto geral.

Creativo

Este modo utiliza diferentes formas de escrever frases para garantir que o texto inserido seja representado de forma única. Ele usa vários dicionários de sinônimos para garantir que palavras e frases elegantes sejam usadas.

Extremo

Faz uma quantidade extrema de alterações e altera completamente um texto. Reduz a redundância no texto, altera palavras, frases e vozes das frases para garantir uma cópia única e atraente

Eliminar Plagio (prémium)

Esta é uma versão melhorada e mais rápida do modo básico de plagio, permitindo que os usuários eliminem qualquer tipo de plágio de seu texto. Não importa se o plágio é acidental ou semântico, você receberá uma cópia nova e única sempre que a parafrasear.

Académica

Este modo é melhor para estudantes e escritores que precisam entregar conteúdo diariamente e querem garantir que seu texto pareça formal e direto ao ponto. Gera conteúdo livre de erros gramaticais, altera frases na voz passiva e garante a legibilidade do texto.

Estes são os diferentes resultados gerados usando parafrasear.org

Gratuito para usar

Uma das melhores coisas sobre esta ferramenta é que ela é gratuita, e qualquer usuário, mesmo sem se inscrever para nada, pode usá-la o quanto quiser.

No entanto, três modos básicos: Anti plagio, basico e medio, são gratuitos com um limite de 5.000 caracteres por pesquisa. Se os usuários tiverem necessidades de paráfrase de ponta, eles também podem comprar modos premium.

Aqui estão os planos de preços para esta ferramenta:

Ajuda a remover conteúdo duplicado

Se presente no conteúdo, o plágio pode estragar todo o trabalho duro. Esta ferramenta tem um modo separado para entreter os usuários que procuram remover o plágio de seu texto.

O modo antiplagio (gratuito e pago) pode facilmente superar qualquer problema de plágio envolvido no texto.

O plágio pode ser intencional e não intencional. Você pode verificar o plágio em seu texto usando verificadores de plágio. Se você vir algum conteúdo duplicado, poderá reformular essas frases ou parágrafos específicos usando este parafraseador e concluir seu trabalho sem perder tempo.

Agora vamos pular para parafrasear.es e ver como isso pode beneficiá-lo e se é melhor para você.

2. Parafrasear.es

Parafrasear.es tem um nome semelhante, mas tem diferentes funcionalidades, modos e resultados quando comparados. Esta ferramenta é considerada uma das melhores e é recomendada por muitos escritores e profissionais da web devido aos resultados que produz com ritmo.

Aqui estão alguns dos benefícios que você pode obter deste parafraseador:

Variedade de modos precisos

Em comparação com parafrasear.org, oferece apenas quatro modos diferentes. Pode não mostrar muita variedade quando comparado, mas seus resultados ainda são bastante admiráveis ??porque a IA é usada em seu back-end para garantir que os resultados gerados sejam quase humanos.

Os quatro modos oferecem resultados distintos, aqui está como cada modo parafraseia o mesmo texto usado em parafraser.es:

Medio

Faz pequenas alterações no texto para melhorar a qualidade geral do texto.

Criativo

Ajuda a representar um texto de forma criativa. Se você parafrasear um único texto mais algumas vezes, irá gerar resultados diferentes.

Eliminar Plagio

Elimina o plágio em um texto alterando a estrutura da frase.

Extremo

Analisa e implementa todas as diferentes alterações para alterar completamente o texto, mantendo o significado original.

Ajuda a reescrever o texto de forma criativa

Você está enfrentando bloqueio de escritor? Ou está tendo problemas em como atualizar seu conteúdo desatualizado em seu blog? Bem, você está com sorte, pois esta ferramenta pode ajudá-lo a gerar novos conteúdos a partir de um existente usando sinônimos relativos, remover redundância e melhorar o texto geral.

Um escritor pode precisar de alguma ajuda às vezes quando fica sem ideias. Se você estiver enfrentando esses problemas, tudo o que você precisa é copiar algum texto de uma fonte, colá-lo nesta ferramenta e parafrasear.

Cada modo trará resultados diferentes e mostrará como você pode escrever de maneira diferente, mantendo a ideia original do texto.

Além disso, este site também oferece um verificador gramatical que permite que você complete sua cópia escrita sem a necessidade de pular para outro site.

Completamente Gratuito e Ilimitado

Em comparação, esta ferramenta oferece menos modos, mas todos os modos são gratuitos e também não requerem nenhum tipo de requisito, como registro ou algo semelhante.

Você pode parafrasear até 5.000 caracteres por pesquisa e as pesquisas são ilimitadas e você pode usá-las quando quiser.

Esta ferramenta é melhor para estudantes e pequenas empresas que não podem comprar ferramentas de paráfrase premium para suas necessidades.

Conclusão – Qual é o melhor?

Neste post, discutimos como cada uma dessas ferramentas pode beneficiá-lo em seu processo de escrita e ambas se destacam em suas próprias maneiras. Tudo depende das necessidades e preferências do usuário que determinarão qual funcionará melhor para eles.

Em conclusão, parafrasear.es é totalmente gratuito e parafrasear.org requer assinatura premium para alguns modos, o que pode ser um retrocesso para alguns usuários. No entanto, ambas as ferramentas têm resultados comprovados quando cada um dos modos foi testado.