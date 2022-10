Testamos: Mi Pad 5 é o tablet da Xiaomi que compete com iPad da Apple

Marcella Blass

20/10/2022 | 07:55



Lançado em agosto de 2021, o Mi Pad 5 da Xiaomi é um tablet com especificações poderosas. Em resumo, ele traz para o usuário 6GB de memória RAM e duas possibilidades de memória interna (64GB ou 128GB), além do processador Qualcomm Snapdragon 860 – uma versão aprimorada do Snapdragon 855 Plus. Foram essas (entre outras) características que colocaram o modelo como um concorrente direto do iPad (2021), da Apple.

Visão geral

De acordo com a Xiaomi, o Mi Pad 5 foi desenvolvido para ser uma workstation versátil, que une recursos e funcionalidades que otimizam a produtividade. E apesar de não oferecer, de fato, nenhuma novidade especial com esse propósito, ele cumpre o que promete ao entregar tela de altíssima qualidade e processamento fluido, que favorecem o multitarefas pessoal e profissional.

Entrando um pouco mais em detalhes nesse aspecto, o modelo conta com tela imersiva WQHD+ de 11 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Ele também é equipado com a tecnologia True Display, que ajusta o display automaticamente para adequar a exibição à iluminação do ambiente – funcionalidade bastante útil para longas jornadas de trabalho ou leitura, por exemplo.

Raio-X Nome: Xiaomi Pad 5 Sistema operacional: Android 11 Tela: WQHD+, 11 polegadas (2560×1600) Armazenamento: 128 GB Memória RAM: 6GB Processador: Qualcomm Kryo 485 Octa-core (CPU up to 2.96 GHz, Adreno 640) Câmeras: 13 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal) Dimensões (LxAxP): 25,4 x 16,6 x 0,6 em cm Peso: 511 gramas O que anima: tela WQHD+, carregamento turbo e processador poderoso O que decepciona: entrada USB-C única para fones de ouvido e carregamento Preço sugerido: R$ 3.560 (mas já pode ser encontrado por cerca de R$ 2.500 nos marketplaces) Site oficial: aqui

Apesar de, normalmente, os tablets não serem usados para tirar fotos, o Mi Pad 5 é equipado com uma câmera de 13 MP que captura imagens excelentes, com detalhes bastante acentuados. O mesmo vale para a lente frontal, que, apesar de ter resolução um pouco menor (8 MP), entrega qualidade e luminosidade mais do que cumpridoras para videochamadas.

No dia a dia, o tablet da Xiaomi completa a experiência com fluidez e velocidade em todo tipo de tarefa online e offline. Por fim, o modelo traz bateria de 8720mAh com duração excepcional e carregamento turbo.

Mas, como nada é perfeito, alguns usuários podem se frustrar com o fato de que a entrada USB-C é a única disponível no Mi Pad 5. Isso significa que, para conectar um fone de ouvido ao tablet, será preciso investir em um modelo bluetooth ou em um adaptador que converte USB-C para P2. Nesse segundo caso, obviamente, não será possível recarregar e ouvir músicas ao mesmo tempo.

Comparação de peso

Antes mesmo do lançamento do Mi Pad 5, muitos especialistas já estavam relacionando o produto com o iPad (2021), da Apple. Inclusive, os sites que trabalham com comparação de características, desempenho, design, bateria, câmera e conectividade deram notas médias muito similares para os dois aparelhos.

Levando isso em conta, o modelo da Xiaomi se posiciona como uma excelente alternativa para quem busca um tablet com especificações premium e sistema operacional Android. Além disso, seu preço é muito menos salgado: enquanto o Mi Pad 5 já custa cerca de R$ 2.500, o iPad (2021) é vendido por a partir de R$ 3.899.