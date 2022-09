Como o Twitch tem revolucionado o entretenimento

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2022 | 09:55



A plataforma de transmissão de jogos de vídeo, Twitch é sem dúvida das plataformas mais populares de streaming. No entanto será importante rever que efeitos e influência esta plataforma tem causado.

Streaming e conectividade

Quem joga videogames muito provavelmente já assistiu pelo menos parte de uma transmissão ao vivo. Contudo, este hábito é recente, pois em tempos mais anteriores os jogos eram jogados individualmente ou com um grupo de amigos no mesmo console.

Agora, os jogadores jogam com pessoas de todo o mundo e assistem a transmissões de jogos ao vivo. No entanto, não é apenas o Twitch que tem aproveitado as vantagens desta tecnologia, no mr bet brasil é possível usufruir plataforma de cassino ao vivo que permite uma maior interação entre os jogadores.

O streaming ao vivo pode ser interpretado como um negócio de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, muitas pessoas ganham o seu salário transmitindo suas sessões de jogos para um público ao vivo.

Os utilizadores da Twitch além de estarem assistindo a transmissão também podem participar no chat ao vivo ou até mesmo fazendo doações com mensagens customizadas para o streamer que estão assistindo.

A conectividade que o streaming consegue proporcionar é algo realmente valioso, encurta a distância entre as pessoas, conecta pessoas com os mesmos interesses e cria uma comunidade virtual muito unida.

LONDON, UK – April 30 2020: Twitch game live streaming logo on a smartphone

Impulsionador de novos jogos e gêneros

A transmissão de jogos e gêneros pouco conhecidos permite o alcance de milhares até mesmo milhões de jogadores, por isso mesmo muitos jogos devem a sua popularidade graças ao Twitch. Por exemplo, nos últimos anos houve um aumento na indústria de jogos indie, com títulos como Stardew Valley e Undertale tomando lugar entre os jogos mais populares.

Assistir alguém transmitindo um jogo é uma abordagem muito diferente do que assistir a um comercial de jogo, o que pode incentivar os espectadores a jogar esses mesmos jogos e até mesmo a recomendá-los.

Este impulsionamento permitiu um desenvolvimento e investimento em muitos jogos e gêneros que não eram tão populares, mas que hoje devido à Twitch ganharam um reconhecimento especial.

Young gamer playing online video games while streaming on social media – Youth people addicted to new technology game

Novos influenciadores

Uma grande parte dos streamers que criam e transmitem conteúdo para o Twitch são basicamente influenciadores. Estes usuários compartilham os seus jogos e suas músicas para sua audiência assistir como você faria no YouTube ou no TikTok.

O Twitch tem streamers que se destacam pela sua imensa popularidade ao ponto de até serem mesmo reconhecidos por pessoas fora da plataforma. Estes streamers famosos, como Ninja, Shroud, Pokimane chegam a ter milhões de seguidores.

Graças a esta plataforma de transmissão muitas pessoas ganharam relevância no mundo digital, e fizeram disso a sua carreira, obtendo parcerias e participando em eventos.

Divulgação de eventos

O Twitch chegou mesmo a revolucionar até o mundo dos eventos presenciais. Praticamente todos os eventos elegem o Twitch como a sua plataforma de transmissão para o relato e divulgação.

Percebendo a influência que o Twitch conseguia ter em eventos, tomou-se a decisão de criar o seu próprio evento. A Twitchcon é hoje dos eventos mais reconhecidos na área do entretenimento, especialmente do gaming.

A próxima Twitchcon está marcada para os dias 7 a 9 de outubro em San Diego e conta com um programa bastante detalhado com milhares de artistas, músicos, streamers, influenciadores e oradores que utilizam a sua plataforma para transmissões ao vivo.

Até a política

Por mais incrível que pareça, não é apenas o mundo do entretenimento que tem tirado proveito da revolução Twitch. A sociedade está cada vez mais engajada na política do que nunca, com as mídias sociais tornando mais fácil e rápida a informação em todo o mundo.

Durante muito tempo os políticos lutaram para se conectar com os eleitores mais jovens, que muitas vezes se sentem alienados do processo político. Incrivelmente, as transmissões ao vivo se tornaram uma ferramenta para que os políticos e partidos cheguem ao público que pretende e promovam discussões.

Na corrida para as eleições presidenciais americanas de 2020, a popular representante Alexandria Ocasio-Cortez (apelidada de AOC) hospedou uma transmissão ao vivo do Twitch, que se tornou um dos maiores eventos da história da plataforma, chegando a atingir mais de 400.000 espectadores.

Contudo, nem todos estão satisfeitos com este desenvolvimento. Enquanto uns veem o envolvimento dos políticos como uma invasão do seu espaço, outros consideram uma boa forma de conectar com possíveis votantes e dar conhecer seu programa eleitoral.

O Twitch mudou o entretenimento para melhor?

Pode-se facilmente dizer que o Twitch reinventou a indústria dos jogos e revolucionou outras áreas do entretenimento. No entanto, a maior revolução que o Twitch proporcionou foi realmente conectar todo mundo e trazer mais atenção para novas pessoas e áreas além do gaming. Cada um terá a sua opinião, mas a verdade é que muita gente utiliza de bom grado diariamente esta plataforma, seja para assistir torneios de gaming, músicos ou políticos.