As 10 piores sequências de filmes de todos os tempos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/09/2022 | 09:55



Quando um título vai bem nas bilheterias, os estúdios tendem a aproveitar o sucesso planejando novas aventuras. Mas nem sempre dão certo. Prova disso é que o Rotten Tomatoes reuniu as piores sequências de filmes de todos os tempos. São obras que receberam menos de 10% de avaliação no site. A seguir, você confere o Top 10. Alguns longas estão disponíveis via streaming e indicados no texto. O clique, no entanto, é por sua conta e risco.

1. Bebês Geniais 2: Super Bebês (2004)

Em primeiro lugar entre as piores sequências de filmes está Bebês Geniais 2: Super Bebês. Nesta aventura que precede o título de 1999, os bebês geniais, liderados por Kahuma, juntam-se para combater um poderoso e perigoso chefe da mídia que tem a intenção de lançar um satélite para controlar a mente dos humanos e tratá-los como servos.

2. Tubarão 4: A Vingança (1987)

Quando um tubarão tira a vida de seu filho mais novo, Ellen Brody decide ir até as Bahamas para tentar vingar seu passado. Depois de tantos anos, finalmente a luta decisiva entre a moça e a fera vai acontecer. Está disponível para assinantes do Telecine via Globoplay.

3. De Volta à Lagoa Azul (1991)

Disponível na Netflix, esta sequência tem como protagonista o órfão dos amantes do filme original de 1980. Perdido em uma ilha com uma garota, eles se apaixonam e se “casam”. Mas quando um navio chega e um dos marujos tenta estuprar Lilli, o casal questiona se quer ou não voltar para a civilização.

4. Os Embalos de Sábado Continuam (1983)

Seis anos após seu triunfo em um concurso de dança de discoteca, Tony Manero trabalha como professor de dança e sonha em se apresentar na Broadway. E ele conquista essa chance quando sua namorada consegue que faça um teste para um show ousado.

5. Highlander 2: A Ressurreição (1991)

Após perder sua imortalidade, Connor MacLeod, o último guerreiro highlander, tem agora 75 anos e vive entre os terráqueos. Apesar disso, ele ainda representa uma esperança para o seu povo no planeta Zeist. Tanto é que o poderoso ditador Katana decide matá-lo.

6. Loucademia de Polícia 4: O Cidadão Se Defende (1987)

Embora a comédia original seja um sucesso, o quarto título da franquia está entre as piores sequências de filmes. Nela, um grupo de civis aderem a um projeto que os transforma em recrutas. Mas o Capitão Harris está determinado em ver o projeto fracassar, pois crê que os policiais de verdade podem perder seus empregos.

7. O Chamado 2 (1999)

A estudante Mai Takano tenta encontrar a verdade por trás da morte misteriosa de seu amado Ryuji. Ela começa a procurar o vídeo supostamente possuído pelo espírito de Sadako, o qual, acredita-se, tem o poder de matar qualquer pessoa uma semana depois de tê-lo assistido. Está disponível no Amazon Prime Video.

8. A Forca: Ato II (2019)

Disponível para assinantes do Telecine via Globoplay, este filme acompanha Auna Rue, uma aspirante a atriz que vai para uma prestigiada escola de atuação. Após participarem de um desafio viral, ela e os amigos conjuram acidentalmente um espírito maligno sedento por sangue.

9. Atlas Shrugged III: Who is John Galt? (2014)

O mundo segue em colapso. O medo e o crime dominam as ruas. E o governo toma atitudes brutais quando parte da força produtiva desaparece, deixando um rastro de desespero. Somente um homem tem a resposta: John Galt. Alguns querem segui-lo e salvá-lo, outros querem eliminá-lo.

10. Golpe de Mestre 2 (1983)

No último lugar entre as piores sequências de filmes de todos os tempos está Golpe de Mestre 2. Os famosos trapaceiros estão de volta para dar outro golpe em um importante gângster local. Porém, o que eles não sabem é que estão sendo procurados pelo mafioso que a dupla deixou atrás das grades por 10 anos.