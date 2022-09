Compras em Orlando – Como contratar uma personal stylist de graça

Maria Beatriz Vaccari

Queridinho dos viajantes brasileiros, o The Mall at Millenia é um dos melhores lugares para fazer compras em Orlando, nos Estados Unidos. Além de abrigar lojas de algumas das marcas mais famosas do planeta, o complexo oferece serviços diferenciados para os visitantes. Quem pretende gastar US$ 500 por lá, por exemplo, consegue contratar uma personal stylist de graça.

Como é o The Mall at Millenia

Baseado em um belíssimo prédio envidraçado, o The Mall at Millenia é figurinha carimbada no roteiro de muitos brasileiros que passam por Orlando. Referência em luxo e sofisticação, o complexo de compras reúne mais de 150 marcas em um único local.

As opções vão desde grifes famosas (como Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bulgari, Burberry, CH Carolina Herrera, Christian Louboutin, Giuseppe Zanotti, Hermès, Jimmy Choo, Prada, Rolex, Saint Laurent Paris e Tiffany) até espaços de companhias como Neiman Marcus, Bloomingdale’s, Macy’s, MAC, Apple, Hollister & Co., Abercrombie & Fitch e Urban Outfitters.

Também é possível encontrar diversas atrações gastronômicas, incluindo cafés e cinco restaurantes renomados: The Capital Grille, The Cheesecake Factory, P.F. Chang’s, Brio Tuscan Grille e Earls Kitchen + Bar.

O shopping funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 11h às 20h. Às sextas-feiras e aos sábados, o complexo abre das 11h às 21h. Já aos domingos as lojas recebem os visitantes das 11h às 19h.

Divulgação The Mall at Millenia

Como contratar uma personal stylist no The Mall at Millenia

Lançado recentemente, o serviço de personal styling do The Mall at Millenia é oferecido gratuitamente para visitantes que pretendem gastar mais de US$ 500 nas lojas do complexo.

A experiência é uma ótima pedida para quem precisa de ajuda na hora de escolher um look ou um presente.

A brasileira Carolina Grabova é uma das profissionais que integra a equipe de estilistas do shopping. Abaixo, a especialista fala sobre as vantagens do serviço e explica como ele funciona.

Arquivo pessoal/Carolina Grabova Carolina Grabova, personal stylist do The Mall at Millenia

O que é o serviço de personal styling oferecido pelo The Mall at Millenia?

O serviço de personal styling do The Mall at Millenia é uma sessão particular de consultoria de estilo que dura duas horas. Durante esse tempo, o cliente é recepcionado em uma suíte exclusiva, onde pode experimentar confortavelmente os looks selecionados por uma das profissionais, de acordo com as especificações e o budget da pessoa.

No final da sessão, a personal stylist acompanha o cliente até a loja para efetuar o pagamento das peças selecionadas.

Vale a pena destacar que o serviço não é apenas para mulheres, mas também para os homens e crianças. Alguns motivos para optar por esse tipo de experiência são: repaginar o guarda roupa, incorporar tendências da estação e se preparar para festas, como as de casamento e fim de ano.

Também é comum realizar sessões para encontrar um presente para outra pessoa. Normalmente, isso ocorre com listas de Natal e mimos de aniversário.

Quais são os requisitos para que os brasileiros aproveitem esse serviço?

O serviço em si é gratuito, mas o Millenia requer um mínimo de US$ 500 em compras. Portanto, é um ótimo benefício para o cliente que já está planejando gastar. Assim, ele pode contar com a consultoria de estilo, que é uma experiência premium e sem nenhum custo adicional.

Divulgação The Mall at Millenia

O que está incluso no serviço?

Primeiramente, o serviço da personal stylist. Aqui, vale a pena destacar que as profissionais do The Mall at Millenia são as mesmas que fazem o styling para editoriais de revistas, runaway shows e comerciais em Orlando.

O uso da suíte exclusiva, onde água e café são servidos, também está incluso. Além disso, a personal stylist pode acompanhar a visita do cliente nas lojas de luxo do Millenia depois da sessão. Essa opção é ótima para quem tem receio de se comunicar em inglês.

Brasileiros podem escolher profissionais que falam português?

Absolutamente! Atualmente, o Millenia conta com uma personal stylist brasileira, que sou eu, e três que falam espanhol.

Assim que o cliente solicitar a personal stylist que fale português, toda a comunicação será feita nessa língua, inclusive o questionário de estilo.

O grande benéfico de fazer uma consultoria com uma brasileira é que eu tenho conhecimento tanto das tendências americanas quanto do que está em alta no Brasil.

Os homens brasileiros, por exemplo, tendem a usar uma silhueta mais justa quando comparados aos americanos. Além disso, sei que a melhor maneira de se comunicar com o público tupiniquim é via WhatsApp.

Arquivo pessoal/Carolina Grabova Carolina Grabova e o cartunista Mauricio de Sousa no The Mall at Millenia

O que os compradores podem esperar da experiência?

Assim que a sessão é agendada, o cliente recebe um questionário (disponível em português) com perguntas que irão auxiliar a personal stylist a selecionar as melhores opções de looks de acordo com fatores como gosto e orçamento.

No dia da sessão, a personal stylist vai recepcionar o cliente no shopping e acompanhá-lo até a suíte. Ali, a pessoa terá a chance de experimentar os looks selecionados confortavelmente, além de receber feedback e dicas.

Diferentemente de vendedoras, as personal stylists não recebem comissão pela venda. Por isso, o cliente sempre vai receber opiniões sinceras. Se uma peça não cair bem, por exemplo, a profissional vai avisá-lo.

Por que contar com a ajuda de um personal stylist pode ser vantajoso para turistas brasileiros que querem fazer compras em Orlando?

Principalmente para economizar tempo. Uma viagem para Orlando é super corrida e a sessão de styling ajuda a utilizar ao máximo o tempo disponível no Millenia.

Também existe o benéfico da comunicação poder ser feita em português, se o cliente preferir.

Outra vantagem que muita gente não conhece é o Millenia Direct. O serviço permite que o shopping entregue as compras diretamente no hotel ou na residência do cliente (em uma área de até 60 km de distância). A entrega é feita no mesmo (para compras feitas até o início de tarde) ou no dia seguinte (para compras realizadas no meio e no final da tarde). É uma ótima pedida para quem pretende ir a outros lugares após a visita ao shopping. Assim, não é necessário deixar as compras dentro do carro.

Recentemente você atendeu o cartunista Maurício de Sousa, certo? Celebridades costumam procurar esse serviço?

Sim! Foi um prazer receber o Mauricio de Sousa. Ele estava procurando um blazer para um evento.

Sendo sincera, o Maurício de Sousa foi a primeira celebridade brasileira a utilizar desse serviço, já que ele é relativamente novo e ainda desconhecido da maioria do público. A suíte de personal styling, contudo, é ótima para celebridades que buscam privacidade.

É preciso reservar o serviço?

Sim. O ideal é agendar com pelo menos duas semanas de antecedência. A reserva pode ser feita por e-mail (personalstylist@mallatmillenia.com), telefone (407-405-3351) ou diretamente comigo, no Instagram @carolinagrabova.

