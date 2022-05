Cíngulo: app para pessoas com ansiedade e depressão oferece terapia guiada

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



31/05/2022 | 09:55



O Cíngulo é um aplicativo gratuito voltado a pessoas com ansiedade, depressão ou outros problemas emocionais. Ele está disponível para Android e iPhone e pode ser baixado em https://www.cingulo.com.

O 33Giga avaliou a versão paga (R$ 199 por ano) do Cíngulo por um mês e gostou bastante da experiência. A opinião, aliás, é compartilhada por mais de 200 mil usuário da Google Play, que deram 5 estrelas ao aplicativo.

Como o aplicativo é repleto de recursos, a primeira impressão que o Cíngulo passa é de bagunça. Entretanto, aos poucos e com o passar dos dias, vai se acostumando com o “consultório digital”.

De forma geral, ele tem quatro guias principais. A primeira é a de Sessões de Terapia (em áudio ou texto) – que são tanto quanto possível personalizadas, de acordo com um amplo questionário que o usuário responde já no primeiro acesso.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A segunda é o Diário do Cíngulo. Nele, a pessoa pode preencher como está seu dia a dia, de acordo com humor e estado emocional, informando também como foi o dia. Em destaque, coisas que fizeram bem, mal e o que aprendeu de novo. Nessa área há também técnicas (em áudio ou texto) para aprender a lidar melhor com os sentimentos.

Em SOS há uma série de técnicas e sessões que podem ser acessadas de acordo com o momento do usuário. Basta clicar em como se sente (Ansioso, Estressado, Irritado) e escolher o conteúdo que deseja consumir. Em Testes do Cíngulo, a pessoa faz auto avaliação a cada duas semanas, relatando sentimentos, pensamentos e ações.

O app também permite conectar o usuário à comunidade de pessoas que utilizam o Cíngulo e oferece mais alguns recursos adicionais (frases edificantes, versão para empresas, dar de presente). Claro que o app não substitui, de fato, um atendimento pessoal e 100% personalizado de acordo com o perfil do usuário – mas pode ajudar, e muito, na saúde emocional. Vale o download.