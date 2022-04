Hotel Glória Caxambu tem programação especial da Páscoa

Redação

Do Rota de Férias



11/04/2022 | 08:55



Oficinas de ovos de Páscoa e distribuição de ovos de chocolate por coelhinhos no domingo de Páscoa. Essas são as atividades especiais que o Hotel Glória Caxambu, em Minas Gerais, preparou para a Semana Santa. Veja a programação completa!

Hotel Glória Caxambu: Semana Santa

O Hotel Glória Caxambu fica em frente ao Parque das Águas de Caxambu, que abriga o maior complexo hidromineral do mundo, com 12 fontes de águas minerais, gasosas e medicinais, com propriedades diferentes umas das outras. No local, os turistas também podem fazer um passeio de teleférico para o Morro de Caxambu e usufruir da piscina de água mineral.

Para o feriado, o hotel oferece o pacote de três dias e duas noites (de 15 a 17 de abril) que também inclui outros eventos para adultos e crianças e atividades com monitores. Os hóspedes podem ser divertir nas piscinas com toboágua, praticar atividades físicas na quadra poliesportiva ou no fitness center e usufruir das diversas opções na sala de jogos e do Pub Bar com sinuca.

Também dá para relaxar e recuperar as energias no complexo de bem-estar do hotel, que tem duchas, massagens, banhos e saunas.