4 dicas para proteger o cartão de crédito em compras online

05/04/2022 | 09:55



As compras no varejo digital são cada vez mais frequentes no Brasil. De acordo com a Neotrust, em 2021, o e-commerce teve faturamento de R$ 161 bilhões – alta de 26,9% em relação a 2020. O número de pedidos também subiu, somando mais de 353 milhões no ano passado. Mas essa aceleração do e-commerce não tem apenas o lado positivo.

O Confi, aplicativo que monitora vendas no e-commerce e evita fraudes, já investigou mais de 6,8 mil transações suspeitas desde 2019, que totalizam mais de R$ 8 milhões. Para ajudar o consumidor a fazer compras mais seguras com o cartão de crédito, o especialista Felipe Píris, líder da Confi, separou dicas que possibilitam uma experiência com maior confiança e proteção.

1. Não salve dados pessoais no navegador

Ao fazer compras online, o navegador traz a opção de salvar dados pessoais e de cartão de crédito. Felipe aponta que a prática pode ser nociva ao consumidor, pois essas informações podem ser roubadas por hackers. “Uma das formas de se proteger é desativando o preenchimento automático. Assim, os dados transacionais não serão armazenados e não poderão ser utilizados por pessoas mal-intencionadas”, explica.

2. Utilize o cartão virtual em compras online

Utilizar o cartão de crédito virtual traz maior segurança ao usuário que a versão física, porque há a possibilidade de a online ser temporária. “Muitos bancos e instituições financeiras dão a opção do cartão temporário, que expira após utilização. Ele permite apenas uma compra, o que assegura maior proteção no e-commerce”, afirma o especialista da Confi.

3. Esteja atento à sua fatura

É fundamental que o consumidor esteja de olho a cada compra que entra na fatura do cartão de crédito. Uma boa forma de se manter atualizado é ativando as notificações do banco, assim é possível ser avisado a cada transação realizada. “Em caso de uma compra não reconhecida, é necessário entrar em contato com a instituição financeira o mais rápido possível para cancelá-la e receber o estorno”, explica Felipe.

4. Use aplicativos para proteger suas compras

Apesar de ser fundamental verificar a fatura do cartão de crédito de forma constante, existem outros golpes que o consumidor não consegue monitorar, como o uso indevido de dados pessoais em compras fraudulentas. O Confi é um exemplo de ferramenta que assegura maior proteção ao usuário, identificando não somente as transações realizadas, mas também fazendo um monitoramento de pedidos por meio do CPF. Está disponível para Android e iOS.