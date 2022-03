Testamos: TV UHD AI ThinQ, da LG, vem recheada com recursos de inteligência artificial

Bianca Bellucci

09/03/2022 | 09:55



A linha de televisões UHD AI ThinQ, da LG, tem como diferencial as funções de inteligência artificial. Além de sincronizar com o Google Assistente e a Alexa, da Amazon, elas conseguem controlar os produtos de linha branca da marca. Um desses televisores foi enviado para testes do 33Giga. Trata-se da 70UP7750PSB, smart TV de 70 polegadas, que tem o preço sugerido de R$ 7.499.

Por ter 70 polegadas, o primeiro ponto negativo na UHD AI ThinQ é a instalação. Para manuseá-la e fixá-la à parede, é preciso de duas a três pessoas. O tamanho também pode atrapalhar a visualização de tela. Em apartamentos cada vez menores – a metragem média em São Paulo é de 33,2 metros quadrados, segundo dados do Secovi-SP –, as dimensões do produto podem ser exageradas para a distância disponível entre o sofá e a parede.

Uma vez que a TV foi fixada, é necessário começar a instalação do sistema. Apesar de ser um procedimento longo – leva uma média de 20 minutos –, é bem didático, com cada passo sendo exibido na tela. O que mais incomoda no processo é o controle. Além de ser grande (19 cm de comprimento), tem a função de cursor de mouse, que não é nem um pouco fácil de controlar. Aqui, opte pelos comandos tradicionais, que estão disponíveis – ainda bem!

Raio-X

Nome: LG UHD ThinQ AI TV (70UP7750PSB)

Sistema operacional: webOS

Tela: 70 polegadas

Conexão: 3 entradas HDMI 2.0, 2 entradas USB, 1 entrada RF para TV aberta e à cabo, 1 saída digital óptica, Wi-Fi e Bluetooth

Dimensões (LxAxP): 156,2 x 90,7 x 5,9 cm

Peso: 28,4 quilos

O que anima: boa qualidade de imagem e som, recursos de inteligência artificial, hub central eficiente

O que decepciona: tela grande para instalação, cursor de mouse no controle difícil de usar

Preço: R$ 7.499

Site oficial: https://bit.ly/3604UJc



Quando o assunto é desempenho, a televisão de 70 polegadas UHD AI ThinQ não decepciona. A resolução é bem nítida e as cores vibrantes, sendo que o aparelho tem suporte para 4K. Em conjunto, o áudio é claro e alto. Isso sem contar que há uma série de funções que ajudam a personalizar ainda mais a experiência. Entre elas, estão: AI Brightness (ajusta o brilho de acordo com a luz do ambiente) e Al Sound (identifica o tipo de programa e equaliza o som conforme a categoria).

A experiência positiva se estende para o hub central. O novo menu da LG reúne, em uma única tela, os aplicativos mais utilizados, sugestões baseadas nas preferências do usuário e histórico de visualização. Ainda vale destacar que a oferta de apps é farta, sendo possível acessar quatro deles com apenas um clique no controle: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay.

A UHD AI ThinQ vem com pés de apoio, cabo de alimentação e fio RCA. Para o controle remoto, está inclusa no kit uma dupla de pilhas AA.

