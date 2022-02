Você sabe o que é e como usar a opção empate não tem aposta em jogos de futebol?

Beatriz Ceschim

17/02/2022 | 17:55



Como e quando usar o mercado ‘empate não tem aposta’ em jogos de futebol

Realizar apostas pode ser algo muito complicado, por conta da infinidade de resultados. Além de pesquisar a opinião de especialistas, os jogadores têm algumas soluções que podem ajudá-los a fazer bons investimentos e ganhar mais vezes. Embora não seja um dos mercados mais populares, o ‘empate não tem aposta’ é uma ótima opção para quem não quer correr tantos riscos e deseja vencer mais rodadas.

Esse modelo permite que os jogadores eliminem o empate como resultado em jogos de futebol. Neste tipo de aposta, o apostador reduz as suas chances de perder, pois, se ocorrer um empate, a casa de apostas reembolsa o valor apostado.

Além do ‘empate não tem aposta’ aumentar ainda mais as chances de acerto, uma ótima ideia é conferir os palpites dos jogos de hoje. Dessa forma, é possível seguir as dicas dadas por apostadores profissionais e acertar mais vezes na hora de investir no jogo.

Quer conhecer mais sobre este mercado? Confira detalhes sobre como funciona e em quais situações é mais recomendável utilizá-lo.

Esse mercado traz segurança maior ao apostador

Em muitos esportes, como tênis e basquete, não há empate. Há também as modalidades em que o empate é possível, porém, bastante improvável, como o futebol americano e o MMA. Contudo, em esportes como o futebol, o empate é um resultado bastante comum, podendo ser algo inconveniente e frustrante para os apostadores.

Por isso, o mercado ‘empate não tem aposta’ é bastante relevante para os que gostam de apostar nessa modalidade. A possibilidade elimina esse resultado tão comum dos palpites. Isso permite que o apostador consiga investir com maior confiança e segurança no jogo.

Por exemplo, o prognóstico de um jogador mostra que um time de futebol criaria muitas chances ao longo de um jogo e dominaria o seu adversário. Com isso, o apostador decide investir no resultado desse jogo e, no decorrer da partida, ele acertou toda a análise. Entretanto, apesar de dominar completamente o oponente, essa equipe não conseguiu converter as diversas oportunidades de gol e a partida ficou no 0 a 0.

Essa situação é bem frustrante e muito comum em jogos de futebol. Nessas ocasiões, o ‘empate não tem aposta’ cumpre bem o seu papel, permitindo que o apostador possa ser mais agressivo e arriscar mais em seus palpites.

É uma alternativa importante para equipes com leve favoritismo

As apostas em ‘empate não tem aposta’ proporcionam uma segurança maior, pois devolvem o dinheiro investido no palpite, caso o resultado final seja o empate. Contudo, é importante ressaltar que fazer isso tem um custo. Ao escolher essa opção, se o jogador ganhar, ele receberá uma quantia menor pela sua cotação.

Por isso, esse tipo de aposta não é tão interessante para equipes com favoritismo. Neste caso, mais pessoas têm chance de ganhar e o valor recebido pelo jogo será menor. Entretanto, em partidas com maior equilíbrio, esse mercado é uma opção interessante, principalmente quando o apostador tem bastante segurança em um dos times.

O ‘Empate não tem aposta’ pode ser uma boa opção para as múltiplas

Outra opção interessante para fazer esse tipo de aposta é nas múltiplas, as quais consistem em adicionar dois ou mais palpites em um mesmo cupom de apostas. Isso possibilita que o jogador multiplique as cotações de cada uma delas, possibilitando lucros mais altos do que nas simples. Entretanto, é importante destacar que se uma dessas apostas falhar, o investidor perde a aposta inteira.

O ‘empate não tem apostas’ é relevante em uma aposta múltipla, porque, caso ocorra o empate em um dos jogos da múltipla, o apostador não perde tudo. Neste caso, o jogo em que ocorreu o empate é removido do seu cupom de apostas, assim como a sua cotação no cálculo desta múltipla.

Portanto, se houver empate em um jogo de futebol dentro de uma aposta tripla, ela passará a ser dupla. E em uma aposta dupla, havendo empate, será considerada apenas a simples que restou no cupom.