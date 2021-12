Um celular na mão, o clube no coração e a aposta já pode começar

Da Redação

Do 33Giga



17/12/2021 | 12:55



O que é necessário para se fazer uma aposta pela internet, uma das atividades que mais tem crescido no Brasil desde que deputados e senadores decidiram em 2018 que a atuação de bookmakers nacionais e estrangeiros deveria ser legalizada? Basicamente, a idade mínima de 18 anos, um simples aparelho de celular e internet de qualidade.

O Brasil entrou definitivamente na rota das grandes casas de apostas e os principais motivos são sua imensa população de quase 200 milhões de habitantes e a grande paixão da maioria do povo pelos esportes, em particular do futebol. Em terras tupiniquins vivem muitos dos mais fanáticos torcedores do mundo.

Clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Atlético-MG movimentam milhões de fãs em todas as regiões do País e um crescente número deles tem apostado em casas de apostas não apenas em seus clubes do coração, mas mesmo em competições internacionais.

Duas das principais casas de apostas estrangeiras que estão investindo forte no promissor mercado brasileiro são a britânica 22Bet – a própria líder mundial do segmento de bookmakers – e a Eurobet Italia, que começou suas atividades na internet apenas em 2017, mas já cresceu muito, inclusive em países lusófonos como Portugal, Moçambique, Angola e, claro, o Brasil.

Estas empresas têm certificados de licenciamento, qualidade e segurança em mais de uma praça, sofisticados sistemas de tecnologia antifraude e muitos outros diferenciais que deixam seus milhões de cliente em todo o mundo bem mais tranquilos para apostar no futebol ou em outros esportes.

Diariamente são cerca de mil eventos esportivos à disposição dos apostadores e além do futebol há como se fazer lances em modalidades como basquete, vôlei, automobilismo, tênis, futebol americano e muito mais, incluindo e-games (jogos eletrônicos) extremamente populares entre os mais jovens.

Como mais um interessante diferencial para quem quer apostar está o fato de que as opções para depósitos e saques nestas casas dos valores nela movimentados abrangem cartões de crédito, boleto bancário, moedas eletrônicas e outras.

Se o cliente tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma reclamação isto é possível pelo ótimo serviço de suporte disponível em português. Isto pode ser feito por e-mail, chat 24 horas ou mesmo telefone. Enfim, são muitas as facilidades oferecidas aos usuários, o que também explica o aumento do número de brasileiros que estão circulando no mundo das apostas online.