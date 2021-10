As 100 melhores séries do século, de acordo com a BBC

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



20/10/2021 | 13:48



Família Soprano só sai do topo das listas das melhores séries do mundo se o recorte temporal não permitir que ela entre na disputa. E é basicamente por isso que ela não está no ranking da pesquisa da BBC Culture que elenca os melhores shows de TV do século 21.

Na primeira colocação da nova pesquisa sobre as melhores séries do mundo – realizada com 206 “especialistas em TV” de 23 países –, está a brilhante The Wire. O que é bem justo, aliás: na opinião da reportagem do 33Giga, o show de David Simon empata com Família Soprano e com Six Feet Under no primeiro lugar do pódio, se a questão for a melhor de todos os tempos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A lista das 100 melhores séries do mundo no século 21 é até um pouco estranha. Há aberrações como House ou The Big Bang Theory no meio. Mas também surgem nomes inesperadamente sensacionais, como Community (apesar da degringolada nas temporadas finais), Treme e The Killing.

Abaixo, você confere os 10 mais da BBC Culture. Para saber os 100, entre na reportagem original BBC Culture polled 206 TV experts from 43 countries in order to find the greatest TV of the 21st Century – here’s the top 100.

As 10 melhores séries do mundo no século 21, de acordo com a BBC

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)