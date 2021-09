Cassinos online: como funcionam e quem cria os jogos?

Da Redação

Do 33Giga



03/09/2021 | 13:18



Muitas pessoas não fazem a menor ideia de como funcionam cassinos online. Como se pode imaginar, são diversas as engrenagens que fazem esse motor funcionar.

Um dos grandes trunfos dos cassinos online é permitir que jogador possa se divertir tranquilamente sem precisar sair de casa. Basta um computador ou mesmo um smartphone para ter acesso a essas plataformas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para quem deseja se divertir nas famosas slots machines, por exemplo, basta acessar ao site allvideoslots.com e terá uma enorme variedade de opções disponíveis.

Como funcionam os cassinos online

O mercado de cassinos online vem crescendo vertiginosamente em todo o mundo. As facilidades oferecidas são diversas: jogar a qualquer hora, ter em mãos todas as regras antes da partida e possibilidade de brincar gratuitamente.

O acesso a um cassino online é muito simples e rápido. Basta ser maior de 18 anos, preencher um cadastro com seus dados pessoais, endereço e criar uma senha.

A grande maioria dos cassinos online oferece bônus de boas-vindas aos novos clientes. É importante ler com atenção termos e condições de cada um. Se achar conveniente, basta aceitar.

Caso tenha interesse em fazer o depósito inicial são oferecidos vários métodos de pagamento. Boleto, cartões de crédito, carteiras virtuais. Alguns cassinos online também aceitam transferência via Pix e até mesmo bitcoins.

Todas as operações feitas nos grandes cassinos são criptografadas, o que garante a segurança tanto da casa como do cliente.

Jogos nos cassinos online

Cassinos online oferecem em suas plataformas não só slots machines ou caça níqueis. Eles disponibilizam jogos de mesa como o pôquer, blackjack, roleta, bingo e outras modalidades. Existe ainda a possibilidade de jogar ao vivo com a presença de um dealer.

Geralmente são jogos utilizados por jogadores mais experientes. A ideia é simular o melhor possível um cassino físico.

Para aqueles que apreciam as apostas, a maioria dos cassinos também trabalha com dezenas de esportes para que seja possível efetuar as suas. As plataformas dedicadas oferecem grande variedade de mercados – inclusive, com apostas ao vivo.

Um dos jogos mais acessados em qualquer cassino online espalhado pelo mundo é, sem dúvida alguma, a slot. Nela é preciso conseguir vários símbolos iguais para ganhar. São milhares de máquinas espalhadas pelos cassinos online com diferentes desafios, com suas luzes frenéticas, sons e gráficos maravilhosos.

As mais procuradas são as que oferecem prêmios milionários, os jackpots. O jogador pode escolher os mais diversos temas como frutas, Egito, mitologia, grandes filmes, seriados.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Quem cria os jogos?

Essas máquinas exigem softwares modernos que são produzidos por grandes empresas. Sem elas, não poderiam existir cassinos.

As empresas provedoras de softwares são responsáveis pelo desenvolvimento dos jogos e atendem a todas as plataformas existentes. Cada uma delas produz jogos diferentes seguindo seu próprio estilo.

Existem várias provedoras renomadas que colocam no mercado jogos fantásticos e dentre, pode-se citar:

Microgaming

É uma das mais antigas e famosas criadoras de software de cassino. Em comum acordo com a DC Comics, a Microgaming desenvolveu vários jogos baseados em personagens das histórias em quadrinhos. Atualmente, a companhia também opera no ramo de software independente com a StormCraft Studios. É uma empresa que está sempre inovando e uma das principais fornecedoras dos cassinos online ao redor do mundo.

Net Entertainment

A Net Entertainment – mais conhecida como NetEnt – é, ao lado da Microgaming, é uma das grandes do setor de software para a indústria de cassinos online. São dela jogos memoráveis como Gonzo’s Quest, Jack e o Beanstalk e a slot Starburst. A NetEnt é uma empresa que se distingue com a criação de jogos fenomenais com gráficos 3D de extrema qualidade.

Playtech

A Playtech é outra importante criadora de software. Há mais de dez anos fornece para os principais cassinos online. Ela possui uma grande variedade de slots como também jogos de mesa com croupiers ao vivo.

Cryptologic

A Cryptologic já criou mais de 280 jogos de cassino desde a década de 90 quando foi fundada. Ela possui acordos com a Marvel e a DC Comics o que permite desenvolver jogos baseados nos personagens de história em quadrinhos. Foi uma das primeiras empresas a usar gráficos 3D em seus jogos de cassino online.

A empresa também foi pioneira ao integrar o chat ao vivo nos seus jogos. Ela desenvolveu um leque de produtos desde slots com jackpots progressivos aos jogos de mesa.

Realtime Gaming

A Realtime Gaming oferece aos cassinos jogos extremamente fiáveis e de grande qualidade. Sua linha de slots permitem uma grande variedade de recursos de bônus, gráficos realistas e excelentes prêmios.

Cassino 888

O Cassino 888 é exceção, já que desenvolve os seus próprios jogos. Ele tem acordos exclusivos com produtoras de televisão e dessa forma pode produzir games baseados em programas de TV como o X-Factor e o The Price is Right. Ela também produz, por meio de acordo com a fabricante de brinquedos Hasbro, o jogo de cassino Monopólio.