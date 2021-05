Da Redação

O dfndr lab, laboratório de cibersegurança da PSafe, encontrou e analisou 49 aplicativos não oficiais da Caixa Tem e do Auxílio Emergencial. Todos eles estavam disponíveis para download na loja oficial de aplicativos Android.

Após a verificação, a equipe do dfndr lab notou que todos apps falso, relacionados a Caixa Tem e do Auxílio Emergencial,analisados tinham finalidade informativa. Eles continham tutoriais para o cadastro no auxílio ou instruções sobre como os interessados podem verificar se estão com nome sujo.

O diretor do dfndr lab, Emilio Simoni, no entanto, alerta sobre o risco de baixar aplicativos não-oficiais, especialmente de fontes desconhecidas. “É uma prática comum dos cibercriminosos criar aplicativos que usem indevidamente os nomes de outros serviços para atrair o público”, conta.

Apps Caixa Tem e Auxílio Emergencial

Ao baixar o aplicativo não oficial, a pessoa pode ser induzida a inserir seus dados pessoais para obter informações que deseja. Por essa razão, esses apps são classificados como riskwares – programa que representa risco ao usuário.

“Apesar de, no momento, esses apps não apresentarem comportamento malicioso, há chances de terem suas características modificadas através de uma atualização e apresentar riscos para os dados dos usuários”, explica o especialista.

Simoni ressalta que o mesmo tipo de aplicativo não oficial foi detectado pelos pesquisadores do dfndr lab há um ano, quando o Governo lançou o cadastro para o benefício – da mesma forma que ocorre agora com os apps Caixa Tem e Auxílio Emergencial.

“Encontramos mais de 250 apps falsos ou não oficiais, que utilizavam indevidamente o nome do Auxílio Emergencial para atrair pessoas que desejavam fazer o cadastro. Muitos deles, após reunirem milhões de downloads, tiveram suas características modificadas e se tornaram meios para roubo de dados”, relembra.

Até o momento, os apps não oficiais já somam mais de 5.224.900 downloads.

