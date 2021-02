5 bairros imperdíveis para visitar em Tóquio

Redação

Do Rota de Férias



26/02/2021 | 16:48



Tóquio, no Japão, é uma cidade conhecida pela pluralidade. Os bairros, por exemplo, são totalmente diferentes uns dos outros. A cada esquina ou estação de metrô, o viajante faz uma nova descoberta.

A Quickly Travel, agência de viagens especializada em turismo no Japão, separou uma lista com cinco bairros imperdíveis para conhecer em Tóquio. Confira!

5 bairros para conhecer em Tóquio

1. Shibuya

De todos os 23 bairros de Tóquio, Shibuya é o mais famoso (por conta da sua inconfundível agitação). É ali, que os viajantes encontram o maior e mais movimentado cruzamento do mundo, com circulação de aproximadamente 3 milhões de pessoas ao dia. Ele tem cinco ruas, oito semáforos diferentes e um intervalo médio de três minutos de travessia.

Observar a circulação de pessoas se movendo de um lado para outro pode ser bem interessante. O melhor ponto para dar uma espiadinha no mar de gente é no segundo andar da Shibuya Station. A vista é excelente, mas não é a maior atração da estação. Por ali, uma simpática estátua, erguida em homenagem à emocionante história de amor e fidelidade entre um homem e um cãozinho da raça Akita, atrai turistas de todos os lugares do mundo.

2. Harajuku

Harajuku é uma das regiões mais legais e divertidas de Tóquio. Amplamente frequentada por adolescentes e jovens de todas as idades, o bairro é o epicentro da cultura pop japonesa e é famoso por abrigar inúmeras lojas que vendem desde roupas despojadas até acessórios para quem quer fazer cosplay.

Uma vez na região, não deixe de visitar os cafés temáticos. Há várias opções, desde os que permitem interagir com bichinhos fofinhos (como cachorros, gatos e corujas) até os que se destacam com docinhos coloridos.

3. Ginza

Em Tóquio, o luxo atende por Ginza. O bairro abriga as mais famosas grifes do mundo, como Dior, Chanel, Louis Vuitton, Rolex e tantas outras. Os melhores e mais refinados restaurantes do Japão e do mundo também estão por lá. Um dos destaques da região é o edifício da Wako e sua icônica Torre do Relógio Hattori, que anos mais tarde se tornou a Seiko.

4. Akihabara

Se existe um bairro onde otakus (fãs de animes e mangás) e apaixonados por tecnologia podem chamar de paraíso na terra, esse lugar se chama Akihabara. A região é amplamente reconhecida por reunir um grande número de lojas de eletrônicos, jogos e artigos ligados aos animes japoneses e seus personagens. A região é bastante frequentada por japoneses e turistas, sobretudo aos domingos, quando a rua principal é fechada para a circulação de carros.

Akiba, como é carinhosamente reconhecida no Japão, também é muito popular por oferecer máquinas ao melhor estilo fliperama. Por ali, é possível encontrar desde lançamentos tecnológicos, como um PS5, por exemplo, até videogames antigos e produtos para colecionadores.

5. Nakameguro

Longe das compras e da agitação dos grandes centros, Nakameguro inspira tranquilidade. É uma das zonas residenciais das classes média e alta de Tóquio e, talvez, um dos locais mais bonitos para se estar durante a primavera no Japão. O Rio Meguro, que mais se parece com um canal, é um charme. O local é conhecido pelo belíssimo desabrochar das árvores de sakura (cerejeiras).

