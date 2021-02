Da Redação

05/02/2021 | 14:18



Ao ligar a TV, é importante contar com conforto, comodidade e segurança para desfrutar da atividade com qualidade. No entanto, apreciar um filme ou programa televisivo requer atenção com alguns cuidados. Isso porque pode haver prejuízos quando o indivíduo não sabe como calcular a distância da TV para não ter problema de vista.

Ao escolher tamanho do display, marca, conexões e resolução é essencial pensar no ambiente em que o aparelho será colocado. Incluindo o espaço necessário entre a tela e a altura visual.

Este material explicativo tem justamente o objetivo de te ajudar a escolher uma excelente smart TV. Com as melhores dicas de cálculo, altura, distância e ângulos. Veja quais cuidados são necessários para preservar sua visão diante de um televisor.

Como escolher o tamanho da TV

Escolher o tamanho da TV não deve ter embasamento apenas em uma única questão. É fundamental analisar a melhor alternativa segundo preferência pessoal, saúde visual, medidas do ambiente e mais. Então, como decidir?

Quando o assunto é a distância adequada entre os elementos, é preciso determinar a posição ideal do sofá. Confira quais são as indicações recomendadas para não ter problema de vista ao assistir TV, dispondo da melhor experiência possível.

Tamanho da tela – distância mínima e máxima entre sofá e o televisor:

TV 26” – 1 m a 2 m de distância;

TV 32” – 1,2 m a 2,4 m de distância;

TV 40” – 1,5 m a 3 m de distância;

TV 42” – 1,6 m a 3,2 m de distância;

TV 46” – 1,75 m a 3,5 m de distância;

TV 50” – 1,90 m a 3,8 m de distância;

TV 52” – 2 m a 4 m de distância;

TV 55” – 2,1 m a 4,2 m de distância;

TV 60” – 2,2 m a 4,6m de distância.

Os números não podem ser ignorados. Eles ajudam na tomada de decisão sobre qual é o tamanho ideal da tela para sua casa ou seu escritório. Por este motivo, Ao seguir para a loja, tenha as medidas do ambiente em mãos. Converse com o vendedor e analise a melhor opção – e compre com segurança!

Como calcular a distância da TV

Você também poderá calcular a distância entre a TV e o sofá de outro jeito se preferir. Para ter uma medida bem mais exata. Veja como o cálculo é feito:

1. Com uma ferramenta de medida, verifique a distância entre a parede e móvel onde a televisão será colocada. (Usaremos como exemplo: 2,0 m.)

2. Em seguida, use o número identificado por você e multiplique-o por 21. Como utilizamos a medida de 2,0 m para exemplificar, faremos essa multiplicação: 2,0 x 21 = 42. Isso quer dizer que a melhor escolha de TV, neste caso, seria uma smart TV de 43 polegadas.

Lembre-se que a compra de um novo televisor é um grande investimento. Investimento este que é muito importante por ser um dos equipamentos mais usados em casa. Sendo assim, o tamanho adequado faz toda diferença para não perder nenhum detalhe e nem mesmo prejudicar a visão. Use seu dinheiro com efetividade!

Altura da TV

A fim de calcular a distância da TV, entre equipamento e chão, aconselha-se que a altura seja de 1,20 m. Uma dica fundamental é analisar a altura dos olhos diante do aparelho, evitando que o pescoço permaneça em posição desconfortável – além de forçar erroneamente o campo visual.

De igual modo, considere se a altura é apropriada para todos os ocupantes da casa. Note se há grande necessidade em erguer ou abaixar exageradamente pescoço e olhos. Se desejar, faça testes com todos, atentando especialmente para os adultos que utilizam a TV.

Ultra HD, Full HD ou 4K?

A tecnologia possibilitou novas técnicas na fabricação de aparelhos de TV. Atualmente, resolução, contagem de pixels, painel de cores, entre outras funcionalidades, são pontos visados ao comprar uma TV.

Mas, será que optar por uma alta resolução é tão indispensável? A verdade a destacar é que quanto maior for a resolução, menos pixels serão apresentados na tela, oportunizando uma imagem superlimpa, mais fiel e real ao conteúdo, e digna do bom dinheiro empregado.

Partindo desse princípio, o melhor modelo entre as TVs com tela grande são os de 4K ou Ultra HD. Isso porque representam a diminuição significativa dos “fragmentos” de cores, os famosos quadradinhos (pixels). Essas resoluções facilitam a visualização de imagens, detalhes e letras no display, influenciando de maneira positiva ao evitar a irritação dos olhos.

Já o aparelho Full HD não possui a maior densidade em questão de pixels. Por isso, caso a TV esteja numa distância muito encurtada, pode elevar os esforços para enxergar. Resultando em possíveis problemas de vista. Fique ligado ao escolher a sua smart TV!