Curtiu um Story do Facebook sem querer? Veja como apagar reação

Bianca Bellucci

23/11/2020 | 14:18



Os usuários do Facebook podem reagir às publicações do tipo Story, aquelas que desaparecem após 24 horas no ar. É possível usar os mesmos artifícios dos posts, como “amei” e “uau”, para interagir com um conteúdo de um colega. Porém, às vezes, pode ser que a pessoa reaja sem querer, enquanto passa de um para outro. Se isso ocorreu com você, não precisa entrar em pânico. É possível desfazer a ação em alguns passos. Veja abaixo. O tutorial do 33Giga foi feito com um celular iOS, mas o procedimento é similar em telefones Android e também no desktop.

1. Abra o seu perfil do Facebook. Em seguida, clique nas reticências.

2. Acesse “Registro de Atividades”.

3. Dê um toque em “Categoria”.

4. Selecione “Interações”.

5. Vá até a reação de Story que você quer apagar e pressione as reticências.

6. Aperte “Remover reação” e pronto! O usuário não ficará sabendo que você reagiu ao Story dele.

