19/11/2020 | 14:48



Muitas pessoas aproveitam as viagens para provar comidas típicas de diferentes destinos. Em um local cheio de diversidade como o Brasil, o paladar pode ter muitas variações. Para ajudar os turistas a descobrirem os sabores dos cinco cantos do País, a Booking.com listou destinos (um em cada região) conhecidos por receitas de dar água na boca. Confira!

5 destinos para explorar os sabores do Brasil

Belém, Pará – Pato no tucupi

A culinária do Pará tem na cultura indígena a sua maior influência e isso se reflete muito bem na capital, Belém, que tem o mercado Ver-o-Peso como uma de suas principais atrações. Fundado em 1901 e tombado pelo IPHAN em 1977, o complexo engloba a Praça do Pescador, o Mercado de Ferro, área de artesanato, diversas estações dedicadas a infusões e quiosques de alimentação. Nessa famosa receita, o pato é cortado em pedaços individuais e mergulhado no caldo de tucupi – extraído da mandioca – com jambu, uma erva local que causa leve sensação de dormência na boca.

Onde se hospedar: Baseado em um prédio originalmente erguido com taipa de pedra, o Atrium Hotel Quinta de Pedras dispõe de sauna e piscina, além de uma capela para cerimônias.

Salvador, Bahia – Acarajé

Típico da Bahia, o acarajé é um bolinho de massa de feijão fradinho frito em azeite de dendê. Costuma ser recheado com vatapá – preparado com farinha de rosca – ou com caruru – um cozido de quiabo. Inclusive, o acarajé é Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia. Em Salvador, turistas e moradores locais encontram o quitute nas conhecidas praças no bairro do Rio Vermelho e em Itapuã, onde estão as famosas baianas de acarajé.

Onde se hospedar: A dois quilômetros do Pelourinho, o Hotel Bahia do Sol conta com boa parte dos quartos com vista para o mar. Os hóspedes ainda têm serviço de quarto e depósito para bagagem.

Bonito, Mato Grosso do Sul – Caldo de piranha

Marcada pelo ecoturismo e pelas águas cristalinas, a cidade mato-grossense utiliza em seu prato típico um peixe presente em grande quantidade nas águas de seu pantanal: a piranha. Seu caldo é geralmente preparado com cebola e pimentão. Ele também pode levar folhas de louro e pimenta. A receita é servida em restaurantes locais, bares e até em barracas de rua. Na região, acredita-se que o peixe pode ser afrodisíaco.

Onde se hospedar: Localizada no centro da cidade de Bonito, a Pousada Arte da Natureza dispõe de três piscinas ao ar livre com cachoeiras artificiais, cinco banheiras de hidromassagem, dois bares na piscina e um restaurante.

Vitória, Espírito Santo – Moqueca Capixaba

Como dizem os locais: “Moqueca, só capixaba. O resto é peixada.” Na receita de peixe cozido com frutos do mar e vegetais, o que não pode faltar é a panela de barro. A moqueca capixaba é complementada com azeite de oliva e urucum – diferentemente da moqueca baiana, ela não leva dendê, nem leite de coco.

Em Vitória (ES), as panelas de barro são produzidas por artesãs locais, conhecidas como Paneleiras de Goiabeiras, e tingidas naturalmente com plantas retiradas do manguezal. Essa atividade é, inclusive, reconhecida pelo governo estadual como um dos destaques da cultura popular da capital.

Onde se hospedar: Com quartos compartilhados e para família, o Artsy Vitoria Hostel oferece aos hóspedes empréstimo de bicicletas, lounge compartilhado e jardim.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Tainha na taquara

Porto Alegre é procurada pelos turistas principalmente por conta dos parques abertos, bons restaurantes e o famoso Mercado Municipal. Nesse prato típico do estado, o bambu de taquara serve como uma espécie de espeto para levar a tainha à brasa – peixe tipicamente brasileiro. Temperada com pimenta dedo-de-moça e limão, ela é tradicionalmente servida aos domingos, na Colônia de Pescadores Z5, na Ilha da Pintada. Para chegar ao local, é necessário pegar um barco no Atracadouro do Gasômetro e navegar pelo Lago Guaíba.

Onde se hospedar: A 7,5km de distância do Mercado Público de Porto Alegre, o Loft Barra oferece uma vista diferenciada do Lago Guaíba.