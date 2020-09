Kotor, Budva, Podgorica… Conheça os encantos de Montenegro

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



10/09/2020 | 11:18



Montenegro é um país nos Balcãs, na Europa, que conta com inúmeras belezas naturais e atrativos históricos. Montanhas escarpadas, vilas medievais e praias ao longo do litoral banhando pelo Mar Adriático estão entre os destaques no país.

Cidades como Kotor, Budva e Podgorica encantam viajantes de todas as partes do mundo. Para conhecer mais sobre o destino, confira lindas fotos de Montenegro.

Fotos de Montenegro