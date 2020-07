Samsung Galaxy S20+: versão do grupo BTS chega ao Brasil por R$ 5.999

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/07/2020 | 10:18



A Samsung iniciou, nesta segunda-feira (13), a venda oficial no Brasil do novo Galaxy S20+ BTS Edition. O smartphone oferece aos brasileiros a oportunidade de se conectar ao famoso grupo de k-pop. Além do design na cor roxa e o logotipo da banda na parte traseira, o aparelho traz temas inspirados no BTS e uma plataforma de comunidade de fãs, chamada Weverse.

A caixa do smartphone ainda inclui adesivos decorativos, que permitem aos fãs personalizarem seus dispositivos, e cartões de fotos com imagens dos membros do grupo. O preço sugerido do Galaxy S20+ BTS Edition é de R$ 5.999. Ele pode ser encontrado nas lojas físicas e online da Samsung e nos estabelecimentos da operadora Vivo.

Em relação às especificações, o Galaxy S20+ BTS Edition é bem parecido com a edição tradicional: quatro câmeras traseiras (12 MP + 12 MP + 64 MP + VGA), processador Octa-Core, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O tamanho da tela é de 6,7 polegadas.

Na galeria, você confere detalhes do Galaxy S20+ BTS Edition: