Sem truque: Tinder implementa opção de verificar perfil

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



30/06/2020 | 15:18



O app de relacionamentos Tinder lançou no Brasil a Verificação por Foto. Trata-se de um recurso que compara fotos tiradas em tempo real com imagens de perfil. A novidade foi desenvolvida para melhorar a segurança da comunidade – ela visa aumentar autenticidade e confiança nos perfis dos membros do aplicativo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A Verificação por Foto no Tinder garante que todos os matches são quem eles dizem ser, já que permite a autenticação por meio de uma série de selfies em tempo real. Elas são comparadas às fotos de perfil existentes usando tecnologia de IA assistida por humanos. Os perfis verificados exibirão uma marca de seleção azul para que todos possam saber que sua autenticidade foi confirmada.

Como funciona?

• Abra o Tinder e toque no ícone do seu perfil

• Toque na marca de seleção cinza que aparece ao lado do seu nome e idade

• Selecione “Verificar seu perfil” para começar

• Você verá uma pose e pediremos que você a copie tirando uma selfie

• Confirme se sua selfie corresponde à pose e pressione “Enviar para revisão”

• Repita as etapas 4 e 5 mais uma vez

No álbum, veja mais imagens do novo recurso do Tinder.