Renault lança série especial do Captur equipada com som da Bose

17/10/2019 | 08:48

A Renault anunciou o início das vendas da nova série especial do Captur, equipada com som assinado pela Bose. O modelo recebe um amplificador digital customizado de sete canais com equalização exclusiva, tweeters de 25 mm no painel dianteiro, woofers de 165 mm nas portas dianteiras e alto-falantes de 130 mm nas portas traseiras, além de um subwoofer de 150 x 230 mm.

Série especial do Captur: detalhes

A série chega em duas versões: 1.6 CVT e 2.0 automático. Ambas recebem novos revestimentos em couro nos bancos, soleiras de porta com assinatura Bose e badges próximos aos retrovisores externos. Uma nova combinação de pintura em dois tons também será exclusiva para a versão: carroceria Cinza Cassiopée com teto Prata Étoile. Além dessa, há outras três combinações disponíveis: Preto Nacré com teto Prata Étoile, Branco Glacier com teto Preto Nacré e Vermelho Fogo com teto Preto Nacré.

O veículo recebe de série todas as atualizações da linha 2020 do Captur. Agora o modelo conta com o temporizador de farol “Follow me Home”, que auxilia o trajeto em locais de pouca luminosidade e evita que o motorista esqueça os faróis ligados.

O veículo também recebe o rebatimento automático dos retrovisores no momento de fechamento pela chave e luz de cortesia no quebra sol do passageiro.

O Captur Bose tem preço sugerido de R$ 95.990 (1.6 CVT) e de R$ 96.990 (2.0 AT). (R$ 95.990) e 2.0 AT (R$ 96.990). Abaixo, confira os equipamentos da série especial.

Conforto e Conveniência

Alarme perimétrico, apoio de braço para o motorista, ar-condicionado automático, câmera de ré, chave-cartão hands free, comando de áudio e celular na coluna de direção (comando satélite), direção eletro-hidráulica, farol de neblina com função Cornering Light e sensor crepuscular, piloto automático com indicador e limitador de velocidade, regulagem de altura no volante, regulagem de altura para o assento do condutor, retrovisores automáticos, sensor de chuva e vidros elétricos.

Design

Bancos em couro, luzes diurnas em LED, pintura biton e rodas aro 17 polegadas de liga leve diamantadas.

Segurança

Assistente de partida em rampas (HSA), controle eletrônico de estabilidade (ESP), controle eletrônico de tração (ASR), freios ABS, ISOFIX, quatro airbags (dianteiros e laterais) e sistema CAR (travamento automático das portas a 6 km/h).

Tecnologia

Sistema de som premium Bose com amplificador digital customizado de sete canais, sistema multimídia Media Evolution de sete polegadas com Android Auto e Apple Carplay.

