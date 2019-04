BMW i8 2020 já pode ser encomendado no Brasil

Da Redação, com assessoria



15/04/2019 | 15:18

A BMW já aceita encomendas do i8 2020 no Brasil. O esportivo, disponível nas carrocerias cupê e conversível, tem entrega prevista para o segundo semestre deste ano. Os preços sugeridos são de R$ 649.950 e R$ 699.950, respectivamente. A ação de pré-vendas inclui o BMW i Wallbox, equipamento de recarga rápida, gratuitamente aos compradores dos modelos.

Detalhes BMW i8 2020

Híbrido, o esportivo é equipado com um novo propulsor elétrico sincronizado ao motor a combustão, de três cilindros e 1,5l TwinPower Turbo. O elétrico é responsável por mover as rodas dianteiras, enquanto o motor gasolina movimenta as traseiras.

As duas versões trazem potência combinada de 374 cv, 42 kgfm de torque e capacidade da bateria de 11.6 kWh. Ele alcança 250 km/h de velocidade máxima e tem aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos, no conversível, e em 4,4 segundos no cupê. No modo eDrive, o BMW i8 2020 pode rodar por até 45 km em propulsão puramente elétrica.

Equipamentos

Entre os itens disponíveis, estão faróis de LED, bancos esportivos, revestimentos internos de fibra de carbono e cerâmica, head-up display com luz indicadora para troca de marchas (shift-light) e rodas de 20 polegadas. No caso do conversível, o teto retrátil é estendido ou recolhido em apenas 15 segundos e funciona em velocidade até 50 km/h.

Cores

As duas carrocerias estão disponíveis em seis opções de cores externas, todas metálicas: Cinza Donington com detalhes em Frozen Grey, Crystal White com detalhes em Azul BMW i, Cinza Sophisto com detalhes em Azul BMW i, Cinza Sophisto com detalhes em Frozen Grey, Crystal White com detalhes em Frozen Grey, e Copper com detalhes em Frozen Grey. Internamente, são oferecidas quatro opções de revestimento Couro Exclusive Dalbergia Brown, Couro Spheric Amido, Couro Spheric Branco Ivory (cupê) e Couro Exclusive E-Copper (ambas as carrocerias).