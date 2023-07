Graceland – Como é a mansão de Elvis Presley em Memphis

Paulo Basso Jr.

Graceland, a famosa mansão de Elvis Presley em Memphis, é a segunda residência mais visitada dos Estados Unidos, atrás apenas da Casa Branca, em Washington D.C.

Mais de 30 anos após a morte do astro, o lugar segue encantando fãs e curiosos. Aproximadamente 600 mil pessoas passam por lá todos os anos. muitas delas trilhando a famosa Rota do Blues nos EUA.

Com o lançamento do filme “Elvis” em 2022, que fez grande sucesso, o interesse pela casa cresceu ainda mais.

Já estive diversas vezes em Graceland (sério, até perdi as contas) e, neste post, conto não apenas como é visitá-la por dentro, mas também como é o tour pelo Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex, um museu enorme, com várias atrações interativas, que fica em frente à mansão.

Posso adiantar que ambos os passeios são imperdíveis, até mesmo para quem não é tão fã do Rei do Rock. Para ajudá-lo a organizar o tour na mansão de Elvis Presley em Memphis, dividi este artigo nos seguintes tópicos:

Como é Graceland, em Memphis

Na galeria abaixo, confira 100 fotos para entender, de cara, como é Graceland, em Memphis, com o museu e os aviões de Elvis. Em seguida, veja detalhes do tour na famosa mansão do Rei do Rock e no Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex.

Graceland: quanto custa

Para fazer o tour em Graceland é preciso passar, primeiramente, pelo enorme complexo que fica, na verdade, em frente ao portão principal que dá acesso à mansão, mais precisamente do outro lado da avenida.

Ali, há um enorme estacionamento e um corredor, que leva a uma área coberta com guichês, onde é possível adquirir pacotes diferentes de ingressos – embora seja mais recomendado comprar de forma antecipada pela internet e reservar horário, sobretudo na alta temporada.

Os ingressos mais comuns são:

Elvis Experience Tour – Este é o ingresso mais recomendado, pois inclui o tour por Graceland e as visitas ao Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex e aos aviões do astro, que ficam no estacionamento. Valores: R$ 79,75 para adultos; US$ 45,50 para crianças de 5 a 10 anos; menores de 5 anos não pagam.

– Este é o ingresso mais recomendado, pois inclui o tour por Graceland e as visitas ao Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex e aos aviões do astro, que ficam no estacionamento. Valores: R$ 79,75 para adultos; US$ 45,50 para crianças de 5 a 10 anos; menores de 5 anos não pagam. Elvis Presley’s Memphis + Planes – Dá direito a visitar apenas o Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex, com direito a ver os aviões. Mas atenção, pois este tíquete não dá direito à entrada na mansão de Graceland. Valores: R$ 48,75 para adultos; US$ 28 para crianças de 5 a 10 anos; menores de 5 anos não pagam.

– Dá direito a visitar apenas o Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex, com direito a ver os aviões. Mas atenção, pois este tíquete não dá direito à entrada na mansão de Graceland. Valores: R$ 48,75 para adultos; US$ 28 para crianças de 5 a 10 anos; menores de 5 anos não pagam. Ultimate VIP Tour – Inclui todas as visitas, tour guiado com no máximo 10 pessoas em Graceland, fura-fila, voucher de refeição e outras regalias, como acesso a um lounge. Valores: R$ 215; menores de 2 anos não pagam.

Elvis Experience Tour

Paulo Basso Jr. Foto básica na entrada de Graceland, em Memphis

Sempre fico com a primeira opção, a Elvis Experience Tour, pois não recomendo ir até lá e não visitar a mansão de Elvis Presley.O passeio começa com um vídeo que mostra grandes momentos da trajetória do Rei do Rock. É curtinho e divertido, mas em inglês (com legenda em inglês).

A partir daí, todos são encaminhados para uma fila, onde recebem um tablet (não deixe de pegar o seu, mesmo que o funcionário diga que não vale a pena) e um fone de ouvido. Numa van, você segue com um grupo até a mansão. Em poucos minutos, passa pelo portão principal e desce bem na entrada da casa.

Àquela altura, a dica é deixar o audioguia pronto. Há opções variadas de idiomas, inclusive português do Brasil (embora a bandeira do sistema seja de Portugal). A partir daí, é hora de ver Graceland por dentro.

Graceland por dentro

Paulo Basso Jr. Sala de estar da mansão de Graceland

Uma vez em Graceland, é permitido fazer fotos, mas não vídeos. Por meio do audioguia, que é bastante prático e visual, o visitante é conduzido pelos principais cômodos da mansão de Elvis Presley.

De cara, tem acesso às salas de estar e de jantar. Dá para ver um piano branco, sofás longos, uma mesa de granito escuro e uma série de detalhes em azul e dourado. Enquanto escuta histórias curiosas sobre Elvis, sua família e seus amigos, é possível observar a escada que leva ao segundo andar, mas não subi-la.

No andar superior estão o quarto do rei e também o banheiro onde ele teria morrido após sofrer uma insuficiência cardíaca (supostamente impulsionada pelo uso excessivo de remédios), em 1977. A família preferiu manter o espaço privativo.

A partir daí, o passeio leva aos outros cômodos da casa, como o dormitório dos pais do astro, a cozinha, algumas salas onde ele costumava relaxar e se reunir com os amigos (uma das mais emblemáticas é a Jungle Room, cuja decoração traz motivos de selva), um espaço azul e amarelo com três TVs, bares e até mesmo um salão de jogos, com mesa de sinuca e paredes revestidas por um tecido.

A decoração kirsch que toma conta de Graceland é o que havia de mais luxuoso à época nos Estados Unidos. Para ajudar, Elvis tinha gostos extravagantes. Ao longo dos anos, mudou muitas vezes o mobiliário e os enfeites da mansão, sempre flertando com tons fortes e reluzentes.

O túmulo de Elvis Presley

Paulo Basso Jr. Túmulos de Elvis e seus familiares, em Graceland

Antes de ir embora, o visitante é levado ao quintal de Graceland, onde Elvis criava cavalos. Ali, há espaços fechados que contam a história da compra da casa, da chegada da família a Memphis (o astro nasceu em Tupelo, a cerca de 1h40 de carro dali) e da vida dos Presley na mansão, com muitos detalhes e objetos pessoais.

Todos são direcionados ainda há um bar e uma quadra de squash, onde o rei teria se reunido com amigos para tocar e cantar antes de subir ao seu quarto pela última vez. Ao final, o tour leva à piscina e ao jardim de contemplação, lugar que hoje abriga o túmulo de Elvis e também os de seus pais, avó, filha e neto.

Ali, após cerca de uma hora, acaba o passeio em Graceland, geralmente com fãs emocionados depositando flores para o ídolo.

Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex

De volta à van, todos são levados novamente ao espaço onde o tíquete é comprado, do outro lado da rua. O lugar dá acesso ao Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex, como é chamado o enorme museu dedicado ao rei e construído a mando de sua ex-mulher, Priscilla Presley.

Como uma boa empresária, ela transformou o complexo em um ponto turístico completo, com direito até a hotel temático.

Daí para frente, você precisará de pelo menos duas horas para conferir a exposição – se for realmente fã, é melhor separar o dia inteiro. Isso porque há detalhes minuciosos a respeito da carreira do Rei do Rock.

Carros, motos e barcos de Elvis Presley

Paulo Basso Jr. O famoso Cadillac rosa de Elvis Presley

A primeira ala concentra carros, motos e barcos de Elvis (veja fotos neste link). Há modelos de marcas badaladas, como Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz e Harley-Davidson. O célebre Cadillac cor-de-rosa do astro também está lá.

Música, exército cinema e roupas de Elvis

Paulo Basso Jr. A galeria de roupas de Elvis Presley é fantástica

Em seguida, tem-se acesso a diversos outros salões, que contam a trajetória das carreiras musical e cinematográfica de Elvis, bem como dos tempos em que ele serviu como militar na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e dos artistas que influenciou.

Também estão expostos instrumentos, discos de ouro, acessórios (como a TV em que, uma vez, ele deu um tiro) e muitas roupas marcantes que Elvis vestiu em shows – inclusive no último deles. Os detalhes impressionam, já que revelam quantas vezes e onde o rei do rock usou cada item.

Há ainda pôsteres, documentários, trechos de entrevistas e shows exibidos em telões por todos os lados. Isso sem contar, é claro, uma loja pega-turista conectada a cada sala, com lembrancinhas temáticas à venda.

Lisa Marie Presley, Sun Studio e filme Elvis

No final do passeio, ainda dá para entrar em um espaço dedicado às coleções de roupas e acessórios criadas por Lisa Marie Presley, a filha de Elvis.

Ali, também há uma ala que conta os bastidores do filme Elvis, de 2022. Diversas roupas usadas pelos atores estão em exposição.

Na sequência, é hora de acessar um galpão que retrata a história do Sun Studio, onde o rei do rock gravou seus primeiros sucessos. Repare no filme que passa na primeira TV, que mostra a primeira gravação de Elvis. É muito divertido.

Restaurantes em Graceland

Quem passa muito tempo em Graceland pode até matar a fome ou tomar um café em um restaurante simples, mas com atmosfera de anos 1950, que serve pratos típicos americanos. Trata-se do Vernon’s Smokehouse. A comida por lá não é incrível, mas na hora do aperto, pode ser uma boa. Em Memphis, porém, há opções melhores.

Há ainda um café chamado Rock’n’Go, a sorveteria Minnie Mae’s Sweets e a lanchonete Gladys’ Dinner, na qual é possível provar uma versão do sanduíche de banana com pasta de amendoim, o favorito de Elvis.

Melhor do que comer em Graceland, porém, é ir embora com a certeza de ter conhecido em detalhes a história do caipira bonitão de olhos azuis que, com muita audácia, revolucionou a história da música e transformou-se no maior artista de todos os tempos.

Hotel em Graceland

Reprodução The Guest House at Graceland

O complexo de Graceland conta hoje com um hotel, o The Guest House at Graceland. Dele, é possível ir a pé até a mansão do Rei do Rock (já para visitar outras atrações de Memphis, você precisará de carro).

O local tem quartos confortáveis, piscina e dois restaurantes. Todas as acomodações contam com TV, mesa de trabalho, cafeteira, área de estar e frigobar, o que torna a hospedagem por lá muito cômoda.

Perto do hotel, também há uma área de camping com vagas para motorhome.

Dicas de hotéis em Memphis

Caso prefira se hospedar em outro lugar em Memphis, minhas dicas são o The Peabody, para quem busca sofisticação, o Sheraton, que tem nível intermediário, e o La Quinta by Wyndham, para quem procura boa relação custo-benefício.

Todos eles têm a vantagem de ficar bem localizados, perto da Beale St. e do que há de melhor para fazer em Memphis.

O que saber antes de ir a Memphis

Quando planejo minhas viagens para Memphis e outros lugares dos EUA, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

