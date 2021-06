Renda extra: 10 aplicativos para ganhar e poupar dinheiro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/06/2021 | 08:18



A tecnologia tem quebrado muitas barreiras no modo em que as pessoas buscam por uma renda extra. Cada vez mais, surgem sites e aplicativos que prometem ajudar o usuário a encontrar ofertas, compartilhar serviços, vender produtos e até realizar trabalhos à distância. Tudo isso, a partir da comodidade de um smartphone, sem contratos ou tarifas.

Com a crise, estas ferramentas se tornaram a saída para quem está procurando maneiras de economizar ou encontrar uma renda extra para não passar aperto. Abaixo, você confere 10 aplicativos que podem te ajudar nessa missão.

GetNinjas

O GetNinjas é uma plataforma brasileira de contratação de serviços. Ela conecta profissionais com pessoas que precisam de todo tipo de serviço em suas casas ou empresas. Dessa forma, você pode anunciar suas competências no site e encontrar clientes alinhados com sua proposta. De acordo com o GetNinjas, são mais de 200 mil pedidos todos os meses de gente procurando profissionais de Assistência Técnica, Consultoria, Design e Tecnologia, Moda e Beleza, Reformas, Saúde e muito mais. Está disponível na web, no Android e no iOS.

Google Opinion Rewards

Nesta plataforma do Google, a premissa é bastante simples: responda as pesquisas e ganhe créditos no Google Play. Para isso, basta baixar o app, completar um questionário de perguntas básicas sobre o seu perfil de usuário e começar a receber as pesquisas. É possível ganhar até R$3 em crédito por envio. A somatória do mês pode ser interessante para comprar aplicativos, livros, filmes e outros conteúdos digitais. O serviço está disponível para Android e iOS.

Make You

Dedicado aos profissionais de beleza, ele permite oferecer uma série de serviços de bem-estar, como unhas, cabelos, maquiagem, depilação, massagem e muito mais. A plataforma fará a ponte entre você e os clientes de forma prática, permitindo que você interaja livremente, dê seu preço e suas especificações de trabalho. O aplicativo ainda te ajuda no controle de agenda, gerenciamento de contatos, administração da receita, entre outros, para que você possa atender cada vez mais clientes e fazer uma boa renda extra. Mais informações estão disponíveis no site.

Mobdiq

A ideia da Mobdiq é comissionar os usuários por cada indicação convertida em venda. Na prática, a plataforma disponibiliza diversos produtos e serviços para que as pessoas divulguem em suas redes sociais. A cada venda gerada por tal indicação, os internautas recebem uma comissão em dinheiro direto na conta. Está disponível para Android e iOS.

Buser

Viajar é sempre uma opção para aproveitar os feriados e as férias, mas o custo com transporte pode desanimar. Com a intenção de resolver o problema das passagens caras, foi criada a Buser: uma plataforma que conecta pessoas com destino em comum para fretar ônibus. Com ela, é possível economizar até 60% do valor que seria gasto com as passagens rodoviárias.

Os usuários também podem recomendar o serviço a outras pessoas e ganhar descontos e viagens gratuitas por isso. Para quem viaja pela primeira vez no aplicativo, a plataforma disponibiliza mais 50% de desconto. As promoções são acumulativas, ou seja, ao final da viagem, é possível ter um custo mínimo com o transporte. Está disponível na versão desktop, além de Android e iOS.

Freelancer.com

Freelancer.com é uma conhecida ferramenta para quem busca trabalhos temporários. Ela conecta empresas a profissionais de diversas áreas de atuação, possibilitando realizar trabalhos específicos, com remuneração combinada antecipadamente. É uma ótima opção para complementar a renda ou sair do aperto, se estiver desempregado. Na plataforma, também é possível oferecer seu serviço a empregadores de todo o mundo, aumentando as chances de arrumar um “job”.

Airbnb

Airbnb é a alternativa para quem quer fugir dos altos preços das diárias de hotel e economizar com estadia. Se você não vai viajar, e tem cômodos disponíveis em sua casa, a plataforma também pode te ajudar a ganhar uma renda extra, alugando temporariamente o espaço a pessoas que estejam de passagem por sua cidade.

A plataforma, disponível para desktop, Android e iOS, funciona quase como uma “imobiliária” online, que permite oferecer ou buscar aluguéis temporários de quartos, ou até imóveis inteiros, de forma direta, sem a intermediação das agências de viagem, o que diminui os custos da estadia.

Enjoei

Uma forma muito tradicional de complementar a renda é vender aquelas roupas que não servem mais, ou que nunca foram usadas e estão abandonadas no guarda-roupa. Com esse propósito foi criada a Enjoei, plataforma de comércio e consumo colaborativo que visa ajudar os usuários a comprar e vender suas peças, de maneira mais rápida. Disponível para desktop, Android e iOS, funciona como um e-commerce, e também pode ser uma opção para economizar com aquele presente especial.

Cuponomia

Outra alternativa para economizar nas compras e nos presentes é o Cuponomia. O site oferece cupons de desconto para diversos produtos e serviços, de viagens rodoviárias a roupas e calçados. O serviço também mostra quais lojas estão com ofertas mais vantajosas. Atualmente, o usuário pode encontrar mais de 20 mil cupons e 2 mil lojas.

DogHero

DogHero é uma ferramenta que oferece a opção de acomodação e cuidados com pet para quem vai viajar e não sabe com quem deixar seu animal de estimação. Com isso, os usuários cadastrados para serem anfitriões, podem hospedar o animal em sua casa, e receber um valor por cuidar do bichinho. Os usuários passam por um treinamento prévio para oferecer a hospedagem, e depois podem definir um valor, que varia de R$ 30 a R$ 60 em média. Está disponível nas versões desktop, Android e iOS.