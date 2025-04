Pré-candidatos em 2026, Zema, Caiado e Ratinho pregam união e discursam contra Lula

Os três governadores pré-candidatos à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (União), de Goiás; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, sinalizaram um pacto de união mútua caso algum deles chegue ao segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em discurso na 90ª edição do Expozebu, que reúne figuras do agronegócio em Uberaba (MG), dois deles fizeram críticas a Lula e falaram em um união do grupo de centro-direita.

O primeiro deles foi Caiado. "Vocês podem ter certeza absoluta, cravarem e apostarem de que em 2026 a centro-direita chegará a subir no Planalto e chegará ao comando dessa Nação", discursou, reforçando a união entre os três. "Qualquer um de nós que for para o segundo turno terá o apoio de todos nós."

Zema foi o mais duro ao criticar Lula. "Ano que vem, Caiado, Ratinho, tenho certeza que nós estaremos tirando esse governo que persegue quem produz, persegue quem trabalha, e o Brasil não merece", afirmou.

Durante o seu discurso, Zema aproveitou para manifestar apoio a Mateus Simões, seu atual vice-governador, para ser o seu sucessor em 2026.

"Como governador Caiado disse aqui, 26 está ali dobrando a esquina. Aqui em Minas, eu já disse que aquilo que está dando certo tem de continuar. Meu braço direito, Matheus Simões, tem sido uma peça fundamental e é quem, toda certeza tem condição de continuar esse trabalho em prol do agronegócio", disse Zema.

Ratinho evitou fazer menções ao governo e preferiu elogiar os outros governadores. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, esteve presente no Expozebu, num momento em que o partido busca melhor espaço na Esplanada dos Ministérios. "Mostramos ao país que, quando se governa com seriedade, o resultado é esse que entregamos", afirmou.

O PSD cogita a retirada a depender do cenário político em 2026. Kassab cogita abrir mão da candidatura do partido à Presidência da República para apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele decida participar dessa mesma disputa, em 2026.

"Tarcísio tem dito que não é candidato. E o que eu sinto no partido, próprio Ratinho, todos, que o Tarcísio saindo, essa questão tem que ser discutida", afirmou Kassab.

Desses três, Caiado foi o primeiro a realizar um ato de pré-candidatura, no começo deste mês de abril. O evento foi realizado sem a presença de algumas das principais figuras do União Brasil, como o presidente do partido, Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP).

O recente recuo da indicação do líder do União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), ao ministério da Comunicação e a escolha de um nome do segundo escalão (Frederico Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras) para essa mesma pasta pode ser um sinal de um desembarque da legenda no governo - é o que diz Caiado a aliados.

Zema, por enquanto, é que o tem o apoio mais claro de que será candidato em outubro do próximo ano. Ao site de notícias Poder 360 no começo desse mês de abril, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que Zema será o candidato do partido em 2026.

A Expozebu, além de reunir governadores, produtores e lideranças do agronegócio brasileiro, atraiu alguns dos principais políticos do centro e da direita brasileira, entre eles Kassab, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR), e os ex-presidentes da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e Eduardo Cunha (PRD-SP).