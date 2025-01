Tite decreta três dias de luto pela morte de Mário Porfírio Rodrigues

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), decretou neste domingo (12) três dias de luto oficial no município em homenagem a Mário Porfírio Rodrigues, líder histórico do Movimento Autonomista, falecido na madrugada de hoje, aos 99 anos.



Diário, Tite destacou o Ao, Tite destacou o legado do autonomista e a influência de sua trajetória para o desenvolvimento da cidade . “Mário foi um dos maiores homens que eu conheci. Liderança, responsabilidade e coragem fizeram parte de toda sua vida. Seu exemplo permanecerá para sempre conosco. Graças aos seus sonhos, São Caetano se tornou uma das melhores cidades do Brasil, e seus ideais permanecerão para sempre em nós e na nossa terra”, declarou o prefeito.



Líder histórico

Mário Porfírio Rodrigues foi uma das figuras mais marcantes da história de São Caetano, tendo idealizado, aos 19 anos, o Movimento Autonomista que resultou na separação de São Caetano de Santo André em 1948. Fundador do Jornal de São Caetano e autor de obras sobre a luta autonomista, dedicou sua vida à cidade, tanto na política quanto na preservação da memória local.



Cerimônias de despedida

O velório será realizado nesta segunda-feira, 13 de janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado no 1º andar da Avenida Goiás, 600, das 10h às 14h. Em seguida, o corpo será conduzido ao Cemitério do Morumby, situado na Avenida Deputado Laércio Corte, 468, com cerimônia de sepultamento marcada para as 16h.





Com o decreto de luto oficial, bandeiras serão hasteadas a meio mastro em repartições públicas da cidade durante os próximos três dias, como sinal de respeito e reconhecimento ao líder que ajudou a construir a história do município.