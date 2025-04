Chuva de granizo provoca alagamentos e quedas de árvores em Diadema

Uma forte chuva de granizo atingiu Diadema no fim da manhã desta quarta-feira (10), provocando alagamentos, falta de energia e quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. O temporal começou por volta das 11h20 e causou transtornos à população.



Devido à queda no fornecimento de energia elétrica, semáforos no entorno do Paço Municipal ficaram apagados, o que comprometeu o tráfego na região. A EMEI Aurélio Buarque de Holanda, localizada na Rua Mem de Sá, 206, foi alagada pela água da chuva.



O Terminal Diadema também registrou alagamentos, assim como o cruzamento da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel com a Rua Alda.



Além disso, houve queda de árvores ao lado do Terminal Piraporinha, na Rua Encarnação; e na Estrada Alvarenga. Segundo a Prefeitura, equipes da administração municipal foram acionadas e estão se deslocando para os locais afetados a fim de remover os galhos e desobstruir vias.