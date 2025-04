Forte chuva deixa quase 40 mil imóveis sem energia no Grande ABC

Quase 40 mil residências ficaram sem energia elétrica na tarde desta quinta-feira (10) no Grande ABC, após o forte temporal que atingiu a região. O mapa de interrupções da Enel, atualizado às 12h12, apontava que 38.784 unidades consumidoras estavam sem fornecimento de luz.



LEIA MAIS: Cidades do Grande ABC registram queda de granizo

A cidade mais afetada foi São Bernardo, com 17.129 imóveis desligados, o equivalente a 4,64% do total. Diadema aparece em seguida, com 13.697 residências sem energia (7,28%). Santo André teve 7.397 unidades impactadas (2,01%). Também registraram interrupções São Caetano (367 – 0,44%), Mauá (159 – 0,09%), Ribeirão Pires (30 – 0,07%) e Rio Grande da Serra (5 – 0,04%).



O temporal começou no início da tarde e transformou o dia em noite na região, com nuvens carregadas e queda brusca na luminosidade. Cidades do ABC também registraram queda de granizo em diferentes bairros, além de fortes rajadas de vento e alagamentos.



A Defesa Civil permanece em alerta para novas ocorrências.