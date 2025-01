Morre Mário Porfírio Rodrigues, líder autonomista de São Caetano

Morreu, na madrugada deste domingo (12), em São Paulo, Mário Porfírio Rodrigues, figura histórica e símbolo da luta pela emancipação de São Caetano. Ele tinha 99 anos e estava prestes a completar um século de vida em 20 de outubro deste ano. A causa da morte ainda não foi divulgada.





Nascido em Ribeirão Claro, no Paraná, Mário se mudou para São Caetano em 1930, aos 5 anos, junto com sua família. Cresceu no bairro Fundação e, já na juventude, se tornou uma liderança que marcou a história da cidade. Aos 19 anos, idealizou o Movimento Autonomista, que culminou no plebiscito de 24 de outubro de 1948. A partir dessa data, o subdistrito foi oficialmente emancipado de Santo André, tornando-se o município de São Caetano.





Mário Porfírio teve uma vida de dedicação à cidade e à memória histórica da região. Foi o fundador do Jornal de São Caetano, em 1946, veículo que desempenhou papel crucial na divulgação das ideias autonomistas. Além disso, era autor de obras como “Um Jornal, Uma Vida”, que relatavam o percurso de São Caetano rumo à autonomia.





Formado em Administração e Gerência pela PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), construiu uma carreira de destaque no setor privado, atuando em empresas como Chocolates Pan, Dulcora e Tupy, além de encerrar sua trajetória profissional como superintendente do Patrimônio Imobiliário da Eletropaulo.

Legado imortalizado

Mário era membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, ocupando a cadeira 8, cujo patrono é Monteiro Lobato. Recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua vida, como o título de Cidadão são-caetanensee o título de Professor Emérito da USCS (Universidade de São Caetano do Sul).





Sua trajetória como líder comunitário se estendeu ao Rotary Club, onde presidiu os clubes de São Caetano e São Bernardo. Sempre preocupado com a memória histórica, dedicou-se a transmitir às novas gerações o valor da luta autonomista. Durante a Semana dos Autonomistas, costumava visitar escolas locais para contar sua experiência e destacar a importância da participação popular no plebiscito que transformou a cidade.

Da infância ao protagonismo histórico

Mário recordava com carinho sua chegada a São Caetano. “Chegamos em julho de 1930. Viemos de trem. Houve baldeação para o trem da São Paulo Railway e aproveitamos para visitar o Jardim da Luz. Em outubro faria 5 anos de idade”, relembrou ele em uma de suas muitas entrevistas ao Diário.





De origem humilde, Mário cresceu entre os desafios do bairro Fundação e construiu uma trajetória de superação que o transformou em uma referência para a comunidade. Sua vitalidade e dedicação ao trabalho como jornalista, escritor e líder comunitário o consagraram como um dos maiores nomes da história de São Caetano.





O GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista), organização da qual Mário era membro ativo, lamentou profundamente sua perda. “A história de São Caetano se confunde com a trajetória de Mário Porfírio Rodrigues. Seu legado permanecerá vivo em cada canto desta cidade que ele ajudou a construir.”





O velório e o sepultamento devem acontecer na Câmara Municipal. Quando os detalhes forem divulgados, a matéria será atualizada.