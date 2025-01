Mário Porfírio Rodrigues recebe homenagens nas redes sociais

A morte de Mário Porfírio Rodrigues, um dos maiores símbolos do Movimento Autonomista de São Caetano, gerou comoção entre representantes da cidade, que usaram as redes sociais para prestar homenagens ao líder histórico. Mário faleceu na madrugada deste domingo (12), aos 99 anos, em São Paulo, deixando um legado de dedicação à cidade e à luta pela sua emancipação.





O vereador Gilberto Costa (PP) publicou uma breve mensagem expressando pesar pela perda: “Luto: nota de pesar. Mário Porfírio Rodrigues, líder autonomista de São Caetano, aos 99 anos. Meus sentimentos para familiares e amigos.”





Já o ex-presidente da Câmara de São Caetano, vereador Pio Miello (PSD), destacou a importância de Mário para o município: “Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento de Mário Porfírio Rodrigues, um dos grandes idealizadores da autonomia de São Caetano. Minha solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Que Deus conforte a todos.”





A secretária municipal de Cultura, Camila Zanon Costa, também lamentou a perda do líder: “A Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano lamenta o falecimento do autonomista Mário Porfírio Rodrigues. Com apenas 19 anos, foi o grande idealizador do Movimento dos Autonomistas, mostrando que a então Vila São Caetano poderia sim se libertar de Santo André e se tornar a melhor cidade do Brasil. Mário também foi membro da Academia de Letras da Grande São Paulo e recebeu o título de Cidadão são-caetanense. Nossos sentimentos aos amigos e familiares dessa figura tão importante para a história de São Caetano.”



Líder histórico

Mário Porfírio Rodrigues foi o grande idealizador do Movimento Autonomista que resultou no plebiscito de 24 de outubro de 1948, marcando a separação oficial de São Caetano de Santo André. Fundador do Jornal de São Caetano, ele foi um defensor incansável da história local, deixando um legado de dedicação à memória e ao desenvolvimento do município.





Além de suas contribuições políticas, Mário construiu uma carreira de sucesso no setor empresarial e foi amplamente homenageado ao longo da vida. Ele era membro da Academia de Letras da Grande São Paulo e recebeu títulos como o de Cidadão Sulsancaetanense e Professor Emérito da USCS (Universidade de São Caetano do Sul).



Velório e sepultamento

O velório de Mário Porfírio Rodrigues será realizado na Câmara de São Caetano. A data e o horário ainda estão sendo definidos e serão divulgados oficialmente pela Casa.