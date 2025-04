Paranapiacaba ganha viaduto e melhorias

A Vila de Paranapiacaba, em Santo André, deverá ter um novo viaduto sobre a linha férrea, atualmente utilizada tanto por trens de carga como pelo serviço turístico operado pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O projeto faz parte dos esforços de revitalização de Paranapiacaba e reforça a parceria entre o setor público e a iniciativa privada, com foco em valorização do patrimônio histórico e incentivo ao turismo local. A empresa vai investir R$ 100 milhões, além de realizar melhorias na vila histórica.

A iniciativa foi discutida em reunião entre a Prefeitura de Santo André e a MRS Logística, empresa responsável pelo transporte ferroviário de cargas na região.



O projeto executivo do viaduto já está pronto e se encontra na fase de licenciamento ambiental. Após essa etapa, a expectativa é que as obras comecem até o fim deste semestre, com previsão de entrega para julho de 2026.



A estrutura terá 100 metros de extensão, além de ciclovia e calçada para pedestres, garantindo mais segurança, acessibilidade e preservação do patrimônio ambiental e ferroviário.



“O desenvolvimento de Paranapiacaba é um compromisso da nossa gestão, e parcerias como essa são fundamentais para que possamos avançar cada vez mais. A colaboração entre o poder público e a iniciativa privada permite que grandes projetos saiam do papel, trazendo melhorias reais para a população e fortalecendo nossa cidade como referência em turismo e preservação histórica”, destacou o prefeito Gilvan.



Além da implantação do novo viaduto, a MRS Logística prevê melhorias na segregação das linhas férreas e a construção da nova estação Saladino da CPTM, prevista para se inaugurada em 2034.