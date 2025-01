Velório de Mário Porfírio Rodrigues será na Câmara de São Caetano

A Câmara de São Caetano emitiu uma nota de pesar por Mário Porfírio Rodrigues, líder autonomista do município que morreu neste domingo (12). A Casa informou que o velório será realizado nesta segunda-feira (13), no Salão Nobre, das 10h às 14h. Em seguida, o corpo será conduzido ao Cemitério do Morumby, situado na Avenida Deputado Laércio Corte, 468, com cerimônia de sepultamento marcada para as 16h.

"A Câmara de São Caetano manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Mário Porfírio Rodrigues, ocorrido neste domingo, 12 de janeiro. Neste momento de luto, a Câmara se solidariza com os familiares, amigos e toda a população de São Caetano, que perde uma de suas maiores referências históricas", diz o comunicado.

Líder histórico Mário Porfírio Rodrigues foi uma das figuras mais marcantes da história de São Caetano, tendo idealizado, aos 19 anos, o Movimento Autonomista que resultou na separação de São Caetano de Santo André em 1948. Fundador do Jornal de São Caetano e autor de obras sobre a luta autonomista, dedicou sua vida à cidade, tanto na política quanto na preservação da memória local. O prefeito da cidade, Tite Campanella (PL), decretou três dias de luto oficial no município em homenagem a Mário Porfírio Rodrigues. Com o decreto, bandeiras serão hasteadas a meio mastro em repartições públicas da cidade durante os próximos três dias, como sinal de respeito e reconhecimento ao líder que ajudou a construir a história do município. Ao Diário, Tite destacou o legado do autonomista e a influência de sua trajetória para o desenvolvimento da cidade. “Mário foi um dos maiores homens que eu conheci. Liderança, responsabilidade e coragem fizeram parte de toda sua vida. Seu exemplo permanecerá para sempre conosco. Graças aos seus sonhos, São Caetano se tornou uma das melhores cidades do Brasil, e seus ideais permanecerão para sempre em nós e na nossa terra”, declarou o prefeito.

Homenagens