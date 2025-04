Anchieta e Imigrantes: trânsito registra lentidão na manhã desta sexta (4)

O tráfego é intenso em trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes na manhã desta sexta-feira (4). Segundo atualização das 8h22 da concessionária Ecovias, que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), há pontos de lentidão devido ao alto fluxo de veículos no sentido São Paulo.



Na Rodovia Anchieta, os motoristas enfrentam congestionamento do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17, ambos no sentido capital. Já na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito está lento do km 18 ao km 14 e também do km 66 ao km 62, também no sentido São Paulo.



A Interligação Baixada, no sentido da Anchieta, apresenta tráfego carregado do km 1,8 ao km 0,1.



Além disso, há retenção no acostamento da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, entre os km 251 e 253.



A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção e planejarem o trajeto com antecedência para evitar os trechos mais críticos.