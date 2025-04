CadÚnico tem nova sede e será expandido em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou nesta quinta-feira (3) a nova sede do CadÚnico (Cadastro Único), programa que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda residentes em todo território nacional. O espaço fica localizado na Avenida Redenção, no Centro, onde também funciona a Sedesc (Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania).

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou que a entrega da nova sede é apenas o primeiro passo para a reformulação completa do atendimento social no município. Segundo ele, nos próximos 30 dias, seis novas unidades do CadÚnico serão implantadas em diferentes regiões da cidade. Os espaços escolhidos foram os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e o Polo Avançado de Assistência Social, na região do Pós-Balsa.

‘Vamos entregar essas unidades durante os próximos 30 dias para que a população tenha aqui acomodações com modernidade, tecnologia, atendimento rápido, e sempre com muito amor, carinho, respeito e ao mesmo tempo descentralizando para outras regiões", afirmou.

"Nosso objetivo é melhorar e ampliar o atendimento, garantindo dignidade à população", disse Henrique Kabeça, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania. Ele também ressaltou a importância da descentralização do CadÚnico, que antes funcionava no Poupatempo, onde, segundo o secretário, "as condições de atendimento não eram ideais”

Para os usuários do serviço, a mudança para um local exclusivo para esse tipo de atendimento já representa uma melhora. O motorista Luiz Fernando da Silva, 45 anos, e a operadora de caixa Daniela Rubia, 42, moradores do bairro Riacho Grande, compareceram à nova sede para atualizar o cadastro e continuar recebendo o Bolsa Família. "Desse jeito tá melhor. Ainda é uma caminhada boa até chegar aqui, mas tem que vir, não tem outro jeito", disse Luiz.

A descentralização do serviço também foi comemorada por Daniela, que destacou a importância de ter novas unidades em diferentes regiões da cidade. "Para nós que moramos longe, é ótimo ter outros pontos mais próximos de casa, facilita demais. Quanto mais pontos estiverem disponíveis, melhor", afirmou.

Busca ativa

Outra iniciativa anunciada é a ampliação da busca ativa para localizar e cadastrar moradores que têm direito aos benefícios sociais, mas ainda não estão inseridos no CadÚnico. De acordo com a prefeitura, São Bernardo possui mais de 90 mil famílias cadastradas no sistema e 40,5 mil são beneficiárias do Bolsa Família.

A representante dos colaboradores do CadÚnico, Mônica Miranda, destacou que o retorno à Sedesc simboliza o respeito no atendimento às famílias de baixa renda. "Estar aqui representa autonomia para promover ações descentralizadas e levar o atendimento para mais perto de quem precisa", pontuou.

"Minha meta é dar a oportunidade de entregar o direito que é deles, conquistados por lei, que muitas vezes a população não tem o conhecimento ou acha que é burocrático, demorado, moroso. Vamos mostrar para esse morador de São Bernardo que ele pode ser rapidamente incluído no CadÚnico com o apoio da Prefeitura", finalizou o prefeito.