Motorista que atropelou jovens em São Caetano estaria disputando racha

Duas jovens foram mortas após serem atropeladas na noite desta quarta-feira (9), enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na Avenida Goiás, em São Caetano. As vítimas, Isabela Priel Regis, de 18 anos, e Isabelli Helena de Lima Costa, de 19, foram atingidas por um veículo Honda Civic, que participava de um racha, segundo a Polícia Civil.



O condutor do carro, Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, foi preso em flagrante e responderá por homicídio com dolo eventual — quando se assume o risco de matar. Ele dirigia em altíssima velocidade e disputava corrida com outro veículo, um GM Onix branco, conforme relatos de testemunhas e imagens obtidas pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).



De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender uma ocorrência de atropelamento com vítimas fatais. No local, os agentes encontraram os corpos das jovens caídos na via pública, já sem vida, e acionaram o resgate. A médica do Samu, Letícia R. Kaecke, atestou os óbitos.



Testemunha do caso, o empresário Thiago de Abreu Silveira relatou que seguia pela Avenida Goiás quando foi ultrapassado pelo Honda Civic, que trafegava em altíssima velocidade. Ao parar em um semáforo, viu o mesmo carro emparelhar com outro automóvel e iniciar uma arrancada violenta assim que o sinal abriu. Momentos depois, deparou-se com as vítimas no chão e o Civic parado nas proximidades. Ele reconheceu o veículo e prestou depoimento na delegacia.



A perícia confirmou que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres e revelou que os corpos foram arremessados a mais de 47 metros de distância do ponto de impacto. A velocidade praticada pelo condutor foi considerada incompatível até com a de rodovias, segundo o relatório policial.



Brendo, que conduzia um carro com escapamentos esportivos e para-choque traseiro modificado, testou negativo para consumo de álcool, mas foi submetido à coleta de sangue para verificar o uso de outras substâncias. Ele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e permanece à disposição da Justiça.



Três advogados compareceram à delegacia para representar o indiciado. As imagens do acidente foram anexadas ao sistema da Polícia Civil para subsidiar as investigações.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de São Caetano e será encaminhada ao Tribunal do Júri, conforme entendimento do Ministério Público e jurisprudência citada no boletim.