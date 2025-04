Polícia investiga atropelamento que matou duas jovens em faixa de pedestres em São Caetano

A Polícia Civil investiga o atropelamento que resultou na morte de duas jovens de 18 anos na noite desta quarta-feira (9), em São Caetano. As vítimas, identificadas como Isabela Priel Regis e Isabelli Helena De Lima Costa, foram atingidas por um carro enquanto atravessavam a Avenida Goiás, no bairro Santo Antônio, por volta das 23h.



Segundo informações preliminares, o veículo envolvido é um Honda Civic conduzido por um estudante de direito de 26 anos, que havia saído da faculdade momentos antes do acidente. Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade e que o condutor teria acelerado bruscamente ao lado de um Chevrolet Onix branco, após o semáforo abrir, indicando uma possível disputa de velocidade entre os dois veículos.



As jovens foram arremessadas a uma distância superior a 50 metros após o impacto e morreram no local. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao endereço, encontraram as vítimas já sem vida.



O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. No entanto, exames complementares devem ser realizados pelo IML (Instituto Médico Legal). Ele admitiu à Polícia Militar que trafegava acima do limite permitido e foi levado à Delegacia de São Caetano, onde presta depoimento.



O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de monitoramento e apura se houve participação de um segundo veículo no episódio.

Leia a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil investiga a morte de duas jovens de 18 anos, atropeladas na noite de quarta-feira (9), na Avenida Goiás, em São Caetano. De acordo com a corporação, as vítimas foram atingidas por um carro enquanto atravessavam a via na faixa de pedestres.



Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram as jovens já sem vida. Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pela Polícia Civil indicam que o veículo trafegava em alta velocidade no momento do acidente.



O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia de São Caetano, onde presta depoimento. O caso segue sob investigação."